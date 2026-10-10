TP HCM đề xuất tăng vốn vay ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội lên 300 tỷ đồng

Các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân tại TP HCM có thể được hỗ trợ lãi suất với khoản vay tối đa 300 tỷ đồng, thời gian ưu đãi lên tới 10 năm.

UBND TP HCM đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC), thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Dự thảo dự kiến được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp tháng 10.

TP HCM đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ lãi vay cho dự án nhà ở xã hội lên 10 năm. Ảnh: Đình Sơn.

Theo phương án đang được xây dựng, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và công trình ký túc xá dành cho học sinh, sinh viên có thể được áp dụng mức hỗ trợ cao hơn chính sách hiện hành.

Cụ thể, hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất dự kiến tăng từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng mỗi dự án. Thời gian hỗ trợ cũng được kéo dài thêm 3 năm, từ 7 năm lên 10 năm.

Hiện chính sách theo Nghị quyết 09/2023 của HĐND TP HCM quy định ngân sách hỗ trợ từ 50% đến 100% lãi suất trong thời hạn 7 năm đối với các khoản vay tối đa 200 tỷ đồng thông qua HFIC. Trong đó, dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân thuộc nhóm được hỗ trợ tối đa 100% lãi suất theo chính sách hiện hành.

Nếu được thông qua, đề xuất mới sẽ mở rộng cả hạn mức vốn vay và thời gian hỗ trợ đối với các dự án thuộc diện ưu tiên. Theo UBND thành phố, việc điều chỉnh nhằm giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực cần được thúc đẩy.

Song song với đề xuất điều chỉnh chính sách hỗ trợ lãi suất, TP HCM dự kiến bố trí nguồn vốn cho vay thông qua HFIC khoảng 16.800 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch phân bổ vốn dự kiến tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2026, tổng vốn cho vay dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng; năm 2027 là 3.000 tỷ đồng; năm 2028 tăng lên 3.500 tỷ đồng; năm 2029 đạt 3.800 tỷ đồng và năm 2030 là 4.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn này phục vụ các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội theo phương án của thành phố. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện thông qua HFIC, theo điều kiện và phạm vi áp dụng của chính sách.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh TP HCM cần đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng chỉ tiêu được giao trong những năm tới. Theo kế hoạch, thành phố phải hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng giai đoạn 2026-2030, chỉ tiêu là 181.257 căn, cao hơn nhiều so với mục tiêu của giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 28.500 căn.

Theo số liệu tính đến cuối tháng 8, TP HCM đã khởi công 10 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 11.362 căn. Bên cạnh đó, 22 dự án với gần 19.900 căn đang trong quá trình xây dựng, tương đương khoảng 70% chỉ tiêu của giai đoạn hiện nay.

Thành phố còn có 89 dự án, quy mô khoảng 97.100 căn, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn tất các thủ tục liên quan. Trong nửa đầu năm 2027, TP HCM dự kiến khởi công thêm 53 dự án, với tổng quy mô khoảng 80.500 căn.

Một số dự án đang triển khai tại thành phố dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ quý IV/2026. Tại phường Long Trường, dự án nhà ở xã hội thuộc các lô NXH.1, NXH.2 và NXH.3 có giá bán dự kiến khoảng 24,48 triệu đồng/m², đã gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Dự án dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 7/2027.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình đang triển khai phần móng. Giá bán dự kiến do chủ đầu tư cung cấp khoảng 30,7 triệu đồng/m², đã gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Dự án cũng dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ quý IV năm nay.

Các số liệu trên là cơ sở để theo dõi tiến độ phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM trong giai đoạn tới. Đề xuất tăng hạn mức vay được hỗ trợ lãi suất và kéo dài thời gian ưu đãi hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chờ HĐND thành phố xem xét, quyết định.