Cao su Dầu Tiếng mở thầu gói bảo hộ lao động 3,78 tỷ, 2 nhà thầu cạnh tranh

Gói thầu phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2026 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thu hút 2 nhà thầu tham dự với mức giá chênh lệch hơn 762 triệu đồng.

Nhằm trang bị vật tư bảo hộ cho lực lượng lao động trong năm 2026, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã triển khai chào hàng cạnh tranh qua mạng đối với gói thầu trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân. Tại thời điểm hoàn thành mở thầu theo ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu thu hút sự tham gia của 02 nhà thầu với mức giá dự thầu có sự chênh lệch đáng chú ý.

Chuỗi pháp lý và diễn biến tại thời điểm mở thầu

Căn cứ vào dữ liệu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu "Phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2026" (Mã TBMT: IB2600317462) nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600180450.

Trước đó, ngày 19/06/2026, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã ký Quyết định số 433/QĐ-CSDT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm này. Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 3.780.199.853 đồng (Ba tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, một trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm năm mươi ba đồng), sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 30 ngày. Địa điểm giao hàng quy định tại 12 kho thuộc Công ty.

Đến ngày 29/06/2026, Bên mời thầu ban hành Quyết định số 447/QĐ-CSDT phê duyệt nội dung Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) do Công ty Cổ phần Sở hữu Trí tuệ DVL Miền Nam lập. E-HSMT đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết đối với 46 danh mục hàng hóa trang thiết bị bảo hộ, bao gồm quần áo BHLĐ, nón vải, ủng cao su, găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ đến các nhu yếu phẩm như nhang trừ muỗi, bột giặt.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:03 ngày 09/07/2026, hệ thống e-GP ghi nhận có 02 nhà thầu nộp E-HSDT hợp lệ:

• Liên danh Hưng Thịnh - Minh Anh SG (Mã định danh: vn0301419732) chào giá dự thầu 2.910.832.608 đồng.

• Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Bảo hộ lao động Lộc An (Mã định danh: vn0304084805) chào giá dự thầu 3.673.080.000 đồng.

Cả hai đơn vị đều không kê khai tỷ lệ giảm giá trực tiếp trên webform, thời gian thực hiện hợp đồng theo cam kết tiến độ, hiệu lực E-HSDT đạt 90 ngày và cùng nộp bảo đảm dự thầu trị giá 56.000.000 đồng với thời hạn hiệu lực 120 ngày.

Đối chiếu dữ liệu tài chính tại thời điểm mở thầu, giá dự thầu của Liên danh Hưng Thịnh - Minh Anh SG thấp hơn giá gói thầu 869.367.245 đồng, tương đương khoảng 23% so với giá gói thầu. Trong khi đó, giá dự thầu của Công ty Lộc An thấp hơn giá gói thầu 107.119.853 đồng, tương đương khoảng 2,83%. Chênh lệch giữa hai mức giá dự thầu là 762.247.392 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Năng lực các chủ thể và đặc thù kỹ thuật gói thầu

Chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng): Là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đơn vị quản lý lực lượng công nhân khai thác, chế biến cao su quy mô lớn. Theo E-HSMT, gói thầu gồm 46 danh mục hàng hóa phục vụ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. E-HSMT quy định khắt khe về thông số vải Kaki (65/35), vải Kate ford, độ bền kéo đứt ISO 13934-1-2013, kết quả thử nghiệm vải từ các đơn vị uy tín như Quatest 3 hoặc Viện Nghiên cứu Dệt may, cũng như quy trình kiểm tra, lấy mẫu nghiệm thu 3 bên.

Nhà thầu tham dự:

• Liên danh Hưng Thịnh - Minh Anh SG: Có mức giá dự thầu thấp nhất trong số các nhà thầu tham dự. Nếu được đánh giá đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và được lựa chọn, mức giá dự thầu này thấp hơn khoảng 23% so với giá gói thầu, việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật riêng biệt (như vải nhuộm chuẩn mã màu, in thêu logo biểu tượng Tập đoàn và Công ty Dầu Tiếng, các giấy chứng nhận kiểm định chất lượng) sẽ là yếu tố quyết định trong quá trình đánh giá.

• Công ty TNHH SX-TM-DV BHLĐ Lộc An là một trong hai nhà thầu nộp E-HSDT tại gói thầu. Mức giá chào 3.673.080.000 đồng bám sát dự toán gói thầu.

Góc nhìn chuyên gia và khung pháp lý điều chỉnh

Diễn biến gói thầu tại Cao su Dầu Tiếng cho thấy gói thầu có 02 nhà thầu nộp E-HSDT theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Bình luận về khía cạnh pháp lý trong việc đánh giá E-HSDT, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định:

"Quy trình lựa chọn nhà thầu hiện nay được điều chỉnh thống nhất bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tại bước mở thầu, việc ghi nhận 02 nhà thầu cùng tham gia dự thầu đáp ứng quy định về tính cạnh tranh trong chào hàng cạnh tranh qua mạng. Đối với trường hợp có sự chênh lệch giá dự thầu lớn giữa các đơn vị, Tổ chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá E-HSDT theo đúng quy trình: Đánh giá tính hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật và cuối cùng là đánh giá về giá. Nhà thầu chào giá thấp nhất chỉ được xem xét đề nghị trúng thầu khi và chỉ khi đáp ứng trọn vẹn tất cả các tiêu chí kỹ thuật tối thiểu đã quy định trong E-HSMT."

Phân tích dưới góc độ quản lý chi phí và chất lượng vật tư, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ:

"Tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ luôn yêu cầu đẩy mạnh tính cạnh tranh, minh bạch nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại các doanh nghiệp nhà nước. Việc xuất hiện mức giá giảm sâu hơn 23% là một tín hiệu tích cực về mặt tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, do gói thầu phương tiện bảo vệ cá nhân liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của công nhân ngành cao su, Bên mời thầu và Tổ chuyên gia cần chú trọng rà soát tính hợp lệ của các phiếu kiểm nghiệm chất lượng vải, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và mẫu sản phẩm theo đúng quy định tại Chương V E-HSMT, tránh tình trạng bỏ thấp giá nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn đến rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng."

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, sau khi hoàn thành mở thầu, gói thầu đang ở giai đoạn đánh giá E-HSDT. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được Bên mời thầu đăng tải công khai sau khi hoàn tất quá trình đánh giá và phê duyệt theo quy định. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.