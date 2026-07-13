TP Đồng Nai: Hoàng Đăng thi công chồng chéo, chuyên gia lo ngại chất lượng công trình [Kỳ 3]

Trúng thầu liên tiếp nhiều dự án trong tháng 6 và tháng 7/2026 tại TP Đồng Nai, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng đối mặt với rủi ro thi công chồng chéo, đặt ra nghi vấn lớn về khả năng huy động nhân sự và máy móc thực tế trên công trường.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh những dấu hiệu bất thường về tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp và tình trạng chỉ có duy nhất một nhà thầu dự thầu, bức tranh đấu thầu của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng (Mã số thuế: 3603530972) tại địa bàn TP Đồng Nai còn bộc lộ một rủi ro lớn: Tần suất trúng thầu quá đỗi dày đặc trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Sự trùng lặp về thời gian thi công tại hàng loạt dự án đầu tư công đang đặt ra một dấu hỏi lớn về năng lực thực sự của nhà thầu này trong việc huy động kỹ sư, công nhân, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính để đảm bảo chất lượng công trình theo đúng cam kết hợp đồng.

Nguy cơ quá tải khi trúng thầu liên tiếp

Căn cứ vào các hồ sơ, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 2026, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng đã liên tiếp được xướng tên trúng thầu tại hàng loạt dự án khác nhau trên địa bàn TP Đồng Nai. Đáng chú ý, các gói thầu này đều là những dự án xây lắp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và cơ sở giáo dục mang tính cấp thiết đối với đời sống cộng đồng.

Cụ thể, ngày 30/06/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Biên Hòa đã ký Quyết định số 224/QĐ-VP phê duyệt cho Liên danh Huỳnh Mẫn Đạt (do Hoàng Đăng làm liên danh chính) trúng Gói thầu số 05 (Xây dựng): Thi công xây dựng tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt với giá trị hơn 10,74 tỷ đồng, thời gian thi công là 80 ngày. Gần như cùng thời điểm, cũng vào ngày 30/06/2026, doanh nghiệp này tiếp tục được Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Bình ký Quyết định số 100/QĐ-MNLB phê duyệt trúng Gói thầu Xây lắp Trường Mầm non Long Bình với giá trị gần 2,4 tỷ đồng, thời gian thi công thần tốc chỉ trong 30 ngày.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 2026, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng đã liên tiếp được xướng tên trúng thầu tại hàng loạt dự án khác nhau trên địa bàn TP Đồng Nai. Nguồn MSC

Trước đó chỉ vài ngày, vào ngày 25/06/2026, Phòng Kinh tế xã Long Phước (TP Đồng Nai) cũng đã đồng loạt ban hành các Quyết định số 141/QĐ-PKT và 140/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường và hệ thống thoát nước ấp 3 (thi công 90 ngày) và dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường và hệ thống thoát nước ấp 4 (thi công 120 ngày). Đơn vị độc lập tham gia và trúng cả hai gói thầu này không ai khác chính là Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng. Cũng trong ngày 25/06/2026, doanh nghiệp này tiếp tục trúng Gói thầu số 1: Xây lắp cải tạo Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa với thời gian thi công 30 ngày. Ngoài ra, Hoàng Đăng còn trúng thầu dịch vụ tư vấn giám sát tại Mầm non Tân Biên và nhận chỉ định thầu tại Mầm non Long Đức.

Theo quy luật thông thường của ngành xây dựng cơ bản, việc trúng thầu liên tiếp nhiều dự án trong khoảng thời gian vỏn vẹn hơn một tháng đồng nghĩa với việc Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng phải đồng loạt mở hàng loạt đại công trường ở các khu vực địa lý khác nhau. Điều này đòi hỏi một nguồn lực khổng lồ về đội ngũ kỹ sư, chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách an toàn lao động, nhân công lao động lành nghề, cùng hệ thống máy móc, thiết bị thi công chuyên dụng hoạt động hết công suất. Dư luận hoàn toàn có cơ sở để đặt câu hỏi: Liệu nhà thầu có đủ năng lực thực tế để cùng lúc triển khai thi công một khối lượng công việc đồ sộ như vậy mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ? Liệu có hay không tình trạng sử dụng chung một danh sách kỹ sư, chỉ huy trưởng công trình hoặc một dàn máy móc thiết bị để "chạy sô" kê khai dự thầu cho nhiều gói thầu khác nhau cùng lúc nhằm đáp ứng tiêu chí của hồ sơ mời thầu?

Luật sư cảnh báo rủi ro pháp lý và trách nhiệm hậu kiểm

Dưới góc độ pháp luật đấu thầu hiện hành, mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc kiểm tra chéo năng lực thực sự của nhà thầu không chỉ là trách nhiệm của tổ chuyên gia khi chấm thầu mà còn là nghĩa vụ giám sát xuyên suốt của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Bình luận về những rủi ro pháp lý và thực tiễn của tình trạng ôm đồm công trình, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: Dưới góc độ pháp lý, Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) nghiêm cấm hành vi gian lận, đặc biệt là cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu. Nếu một nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng một nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị thi công để cam kết làm việc toàn thời gian cho nhiều gói thầu có thời gian thực hiện trùng lặp, đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật nghiêm trọng.

Luật sư Võ Quang Vinh phân tích sâu hơn: Khi nguồn lực của doanh nghiệp bị kéo căng, phân tán trên nhiều mặt trận, hệ lụy tất yếu trên thực tế là tiến độ dự án bị đình trệ, chất lượng vật tư, công trình có thể bị ảnh hưởng. Thậm chí, áp lực quá tải có thể dẫn đến nguy cơ chuyển nhượng thầu trái phép (bán thầu) cho các tổ đội thi công bên ngoài không qua kiểm soát. Do đó, khâu hậu kiểm (giám sát thi công) mới là yếu tố quyết định. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã phân rõ trách nhiệm: Người đứng đầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng.

Trong bối cảnh hệ thống hành chính đã tinh gọn, đặc biệt TP Đồng Nai áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp theo Nghị quyết số 30/2026/QH16, các chủ đầu tư ở cấp cơ sở được trao quyền tự chủ rất lớn. Đi liền với đó, lãnh đạo các đơn vị như Văn phòng HĐND và UBND phường Biên Hòa, Trường Mầm non Long Bình, Phòng Kinh tế xã Long Phước cần phải yêu cầu tư vấn giám sát thường xuyên có mặt tại hiện trường. Nếu phát hiện nhà thầu vắng mặt kéo dài hoặc thay thế bằng nhân sự, thiết bị không tương xứng năng lực cam kết ban đầu, chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý vi phạm hợp đồng để bảo vệ kỷ cương đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.