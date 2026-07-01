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Số hóa - Xe

Toyota Việt Nam triệu hồi 563 xe Land Cruiser Prado lỗi đồng hồ táp lô

Toyota Việt Nam (TMV) vừa triển khai chương trình triệu hồi đối với xe Land Cruiser Prado nhằm cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô 12,3 inch.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá nhanh Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới.

Chương trình triệu hồi xe Toyota Land Cruiser Prado được triển khai chính thức từ ngày 30/6/2026 tại toàn bộ hệ thống của hãng trên cả nước. Số xe trong diện triệu hồi gồm 563 chiếc Land Cruiser Prado được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 17/7/2024 đến ngày 23/6/2025.

Theo thông tin từ hãng ôtô Nhật Bản, các xe này được trang bị cụm đồng hồ táp lô kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, có chức năng hiển thị các thông tin vận hành, đèn báo và cảnh báo của xe.

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Toyota Việt Nam triệu hồi 563 xe Land Cruiser Prado lỗi đồng hồ táp lô.

Trong quá trình khởi động, do lỗi phần mềm điều khiển cụm đồng hồ, khu vực hiển thị đồ họa 3D trên màn hình có thể không xuất hiện. Khi hiện tượng này xảy ra, một số đèn báo và thông tin cảnh báo quan trọng cũng có nguy cơ không được hiển thị trên bảng đồng hồ.

Các thông tin có thể bị ảnh hưởng gồm đèn cảnh báo áp suất dầu động cơ, đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát, đèn báo hệ thống sạc cùng một số cảnh báo khác liên quan đến tình trạng vận hành của xe.

Theo Toyota Việt Nam, lỗi này xuất phát từ phần mềm điều khiển cụm đồng hồ và không liên quan đến hư hỏng phần cứng. Biện pháp khắc phục là cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô, không phải thay thế linh kiện.

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Số xe trong diện triệu hồi gồm 563 chiếc Land Cruiser Prado được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 17/7/2024 đến ngày 23/6/2025.

Chủ xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được đại lý Toyota chủ động liên hệ để mời mang xe đến kiểm tra. Kỹ thuật viên sẽ tiến hành cập nhật phần mềm (miễn phí). Thời gian thực hiện kiểm tra và cập nhật dự kiến từ 0,9 đến 1,6 giờ cho mỗi xe.

Toyota khuyến cáo người dùng xe thuộc diện triệu hồi nên sớm đưa xe đến các đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền trên toàn quốc để được kiểm tra và cập nhật phần mềm, nhằm bảo đảm hệ thống hiển thị các cảnh báo vận hành hoạt động đúng thiết kế.

Bên cạnh các xe Land Cruiser Prado do Toyota Việt Nam phân phối chính hãng, hãng cũng hỗ trợ xe nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi trên toàn cầu.

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