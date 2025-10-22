Sau giai đoạn khan hàng và bị "kèm lạc" hàng trăm triệu đồng, Toyota Land Cruiser Prado 2025 hiện đã hạ nhiệt, nhiều đại lý tung ưu đãi nhằm kích cầu người mua.

Video: Trải nghiệm Toyota Land Cruise Prado LC250 thế hệ mới.

Ngay sau khi ra mắt vào tháng 10/2024, Toyota Land Cruiser Prado LC250 thế hệ mới đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu xe trong nước và rơi vào tình trạng “cháy hàng” trên toàn quốc. Vào thời điểm cuối năm 2024 đến đầu 2025, người mua xe phải chấp nhận chi thêm 300 - 500 triệu đồng tiền "lạc" nếu muốn nhận xe sớm. Một số đại lý chính hãng thậm chí không còn xe trưng bày vì lượng đặt trước quá lớn.

Tuy nhiên, "cơn sốt" này chỉ kéo dài trong vài tháng đầu. Sang quý II/2025, thị trường bắt đầu hạ nhiệt. Lượng đơn đặt hàng giảm dần, trong khi nguồn cung ổn định trở lại khiến giá bán thực tế không còn bị đẩy cao như trước.

Toyota Land Cruiser Prado 2025 "kèm lạc" bất ngờ giảm giá kiếm khách.

Theo khảo sát tại một số đại lý Toyota chính hãng ở Hà Nội, khách hàng mua Land Cruiser Prado LC250 hiện nay được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, các salon tư nhân cũng đang rao bán Prado LC250 mới 100%, đi kèm mức giảm giá tiền mặt khoảng 50 triệu đồng.

Như vậy, giá bán thực tế của xe tại các salon chỉ còn khoảng 3,43 tỷ đồng, trong khi mức niêm yết chính hãng là 3,48 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng xe còn lại trên thị trường không nhiều, chủ yếu là hai màu đen và trắng.

Giới kinh doanh nhận định, từ sau quý II/2025, sức mua đối với Toyota Land Cruiser Prado đã chững lại, không còn sôi động như giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cũng phản ánh xu hướng giảm này. Trong quý III/2025, doanh số Land Cruiser Prado ghi nhận mức sụt nhẹ so với trước đó.

Cụ thể, mẫu SUV này từng đạt kết quả khả quan vào tháng 3 và tháng 4/2025 với doanh số lần lượt 80 và 76 xe. Tuy nhiên, ba tháng gần nhất chỉ đạt 53, 57 và 56 xe bán ra. Tính chung ba quý đầu năm 2025, tổng lượng tiêu thụ của Land Cruiser Prado đạt 481 chiếc trên toàn quốc.

Toyota Land Cruiser Prado LC250 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.4L, cung cấp công suất tối đa 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm.

Toyota Land Cruiser Prado 2025 tại Việt Nam sở hữu phong cách thiết kế mới mẻ với những đường nét vuông vức, đậm chất cơ bắp và cổ điển hơn. Xe được trang bị cụm lưới tản nhiệt nan dọc kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần hình chữ nhật. Trong khi đó, ở một số thị trường quốc tế, Toyota còn bổ sung thêm tùy chọn thiết kế với đèn pha tròn và lưới tản nhiệt kiểu mắt lưới.

Bên trong nội thất, vô-lăng của xe mang phong cách cổ điển, đi kèm dòng chữ "TOYOTA" thay vì logo quen thuộc. Xe có tính năng sưởi vô-lăng, màn hình hiển thị HUD trên kính lái và cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch phía sau tay lái.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ kết nối không dây, giao diện trực quan, tốc độ phản hồi nhanh. Hệ thống âm thanh cao cấp 14 loa JBL giúp nâng trải nghiệm giải trí bên trong khoang cabin.

Toyota Land Cruiser Prado LC250 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.4L, cung cấp công suất tối đa 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (4WD).