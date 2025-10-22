Hà Nội

Xe

Toyota Land Cruiser Prado 2025 "kèm lạc" bất ngờ giảm giá kiếm khách

Sau giai đoạn khan hàng và bị "kèm lạc" hàng trăm triệu đồng, Toyota Land Cruiser Prado 2025 hiện đã hạ nhiệt, nhiều đại lý tung ưu đãi nhằm kích cầu người mua.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Toyota Land Cruise Prado LC250 thế hệ mới.

Ngay sau khi ra mắt vào tháng 10/2024, Toyota Land Cruiser Prado LC250 thế hệ mới đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu xe trong nước và rơi vào tình trạng “cháy hàng” trên toàn quốc. Vào thời điểm cuối năm 2024 đến đầu 2025, người mua xe phải chấp nhận chi thêm 300 - 500 triệu đồng tiền "lạc" nếu muốn nhận xe sớm. Một số đại lý chính hãng thậm chí không còn xe trưng bày vì lượng đặt trước quá lớn.

Tuy nhiên, "cơn sốt" này chỉ kéo dài trong vài tháng đầu. Sang quý II/2025, thị trường bắt đầu hạ nhiệt. Lượng đơn đặt hàng giảm dần, trong khi nguồn cung ổn định trở lại khiến giá bán thực tế không còn bị đẩy cao như trước.

2.jpg
Theo khảo sát tại một số đại lý Toyota chính hãng ở Hà Nội, khách hàng mua Land Cruiser Prado LC250 hiện nay được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, các salon tư nhân cũng đang rao bán Prado LC250 mới 100%, đi kèm mức giảm giá tiền mặt khoảng 50 triệu đồng.

Như vậy, giá bán thực tế của xe tại các salon chỉ còn khoảng 3,43 tỷ đồng, trong khi mức niêm yết chính hãng là 3,48 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng xe còn lại trên thị trường không nhiều, chủ yếu là hai màu đen và trắng.

3.jpg
Khảo sát tại một số đại lý Toyota ở Hà Nội, khách hàng mua Land Cruiser Prado LC250 sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Giới kinh doanh nhận định, từ sau quý II/2025, sức mua đối với Toyota Land Cruiser Prado đã chững lại, không còn sôi động như giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cũng phản ánh xu hướng giảm này. Trong quý III/2025, doanh số Land Cruiser Prado ghi nhận mức sụt nhẹ so với trước đó.

Cụ thể, mẫu SUV này từng đạt kết quả khả quan vào tháng 3 và tháng 4/2025 với doanh số lần lượt 80 và 76 xe. Tuy nhiên, ba tháng gần nhất chỉ đạt 53, 57 và 56 xe bán ra. Tính chung ba quý đầu năm 2025, tổng lượng tiêu thụ của Land Cruiser Prado đạt 481 chiếc trên toàn quốc.

5.jpg
Toyota Land Cruiser Prado LC250 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.4L, cung cấp công suất tối đa 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm.

Toyota Land Cruiser Prado 2025 tại Việt Nam sở hữu phong cách thiết kế mới mẻ với những đường nét vuông vức, đậm chất cơ bắp và cổ điển hơn. Xe được trang bị cụm lưới tản nhiệt nan dọc kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần hình chữ nhật. Trong khi đó, ở một số thị trường quốc tế, Toyota còn bổ sung thêm tùy chọn thiết kế với đèn pha tròn và lưới tản nhiệt kiểu mắt lưới.

Bên trong nội thất, vô-lăng của xe mang phong cách cổ điển, đi kèm dòng chữ "TOYOTA" thay vì logo quen thuộc. Xe có tính năng sưởi vô-lăng, màn hình hiển thị HUD trên kính lái và cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch phía sau tay lái.

4.jpg
Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ kết nối không dây, giao diện trực quan, tốc độ phản hồi nhanh. Hệ thống âm thanh cao cấp 14 loa JBL giúp nâng trải nghiệm giải trí bên trong khoang cabin.

Toyota Land Cruiser Prado LC250 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.4L, cung cấp công suất tối đa 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (4WD).

Sếp Ford "đá xéo" Toyota Land Cruiser Prado, so sánh với Everest?

Mới đây, giám đốc Makerting của hãng Ford đã khẳng định, mẫu xe SUV Everest vượt trội hơn Toyota Land Cruiser Prado. Dù Prado tốt nhưng nó vẫn tồn tại nhiều điểm hạn chế.

Video: So sánh thông số Toyota Land Cruiser Prado và Ford Everest.
Trong buổi trao đổi với báo chí, khi được hỏi về Toyota Land Cruiser Prado và Ford Everest, ông Henderson, giám đốc Makerting của Ford đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình. Ông nhận định, Prado là một đối thủ đáng gờm, đây cũng là sản phẩm đã làm nên tên tuổi của Toyota. Tuy nhiên, ông cho rằng, khi đặt lên bàn cân với Ford Everest, Prado có phần lép vế khi Everest luôn chú trọng vào sự tiện dụng của khách hàng. 
Sep Ford
Giám đốc Makerting của hãng Ford đã khẳng định, mẫu xe SUV Everest vượt trội hơn Toyota Land Cruiser Prado. Dù Prado tốt nhưng nó vẫn tồn tại nhiều điểm hạn chế. 

Ông Henderson lấy ví dụ, dung tích sử dụng khi gập hàng ghế thứ ba trên Prado chỉ đạt 182 lít, trong khi của Everest lên tới 259 lít. Thậm chí, phiên bản 5 chỗ của Everest còn có dung tích khoang hành lý lên tới 898 lít.

Không chỉ so sánh Ford Everest với Land Cruiser Prado, ông Henderson còn đề cập đến mẫu Ranger PHEV sắp ra mắt ở Úc. Ông khẳng định Ford Ranger là "sản phẩm duy nhất trong phân khúc cung cấp giải pháp điện hóa mà không làm mất đi bất kỳ khả năng nào". Xe vẫn giữ được khả năng kéo 3,5 tấn và khả năng off-road vốn có.

Năm 2024, Ford Everest đã có doanh số khá tốt tại thị trường Úc với 26.494 xe được bàn giao đến khách hàng. Con số này đã phá vỡ kỷ lục trước đó do Toyota Land Cruiser Prado từng nắm giữ là mẫu xe đã bán được 21.000 xe vào năm 2021. 

Sep Ford
Không chỉ so sánh Ford Everest với Land Cruiser Prado, ông Henderson còn đề cập đến mẫu Ranger PHEV sắp ra mắt ở Úc. 
Ford Ranger - mẫu xe có chung nền tảng với Everest cũng là mẫu xe bán chạy nhất tại Úc năm 2024 với 62.593 xe được bàn giao.
Nhờ doanh số kỷ lục của Ranger và Everest mà kết thúc năm 2024, Ford đã xuất sắc trở thành hãng xe bán chạy thứ hai tại Úc, chỉ sau Toyota.
Dù Hilux và Land Cruiser Prado bị Ford Ranger và Everest vượt mặt, nhưng Toyota vẫn là hãng xe bán chạy nhất ở Úc khi bán được 241.296 xe, gấp đôi doanh số 100.170 xe của Ford.
Toyota Land Cruiser Prado 2024 chạy 2.000km rao bán gần 3,9 tỷ

Chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2024 rao bán trên sàn xe cũ này có ODO 2.000km với giá 3,89 tỷ, trong khi mẫu xe này đang có giá bán niêm yết mới là 3,48 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser Prado 2024 chay 2.000km rao ban gan 3,9 ty

Thực tế, ngay từ khi mới trình làng Toyota Land Cruiser Prado 2024 tại Việt Nam đã luôn rơi vào tình trạng “bia kèm lạc”, để có thể nhận xe sớm khách hàng sẽ phải chi thêm số tiền từ 400 - 500 triệu đồng. Dó đó việc mua một chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2024 siêu lướt sẽ là một bài toán kinh tế lý tưởng.
Ngắm xe Toyota Land Cruiser Prado độ bán tải "độc nhất vô nhị"

Chiếc xe bán tải Toyota Land Cruiser ROX Concept độc nhất thế giới này từng được ra mắt tại triển lãm SEMA 2024 ở Las Vegas, Nevada, Mỹ.

Ngam xe Toyota Land Cruiser Prado do ban tai
Chiếc xe bán tải địa hình Toyota Land Cruiser ROX độc nhất vô nhị này là dự án độc đáo đến từ Toyota Calty Design Research, với thiết kế mở hoàn toàn. Mẫu xe này mang phong cách off-road thế hệ mới, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho người sử dụng. 


Ngam xe Toyota Land Cruiser Prado do ban tai

Để tối ưu hóa thiết kế mở của Toyota Land Cruiser Prado độ bán tải địa hình, Toyota đã loại bỏ hoàn toàn cột C, cột D và mui xe. Khung xe đặc biệt được chế tạo để bù đắp độ cứng cáp bị mất, mang đến kết cấu chắc chắn cho mẫu xe concept này.

