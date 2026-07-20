Toyota thừa nhận RAV4 thế hệ mới có thể đã đẩy quá xa xu hướng chuyển các chức năng lên màn hình cảm ứng và không loại trừ khả năng đưa một số nút bấm trở lại.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota RAV4 Hybrid thế hệ mới.

Trong khoảng 15 năm qua, các hãng xe đã liên tục thay thế các nút bấm vật lý bằng màn hình cảm ứng với lập luận rằng đây là điều người tiêu dùng mong muốn. Tuy nhiên, Toyota cho rằng RAV4 thế hệ mới có thể đã đưa xu hướng này đến giới hạn.

Toyota RAV4 mới vẫn duy trì một số nút điều khiển vật lý như núm chỉnh âm lượng, các nút điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, nút chọn chế độ lái cùng một số chức năng thường xuyên sử dụng khác. Tuy nhiên, nhiều tính năng trước đây có nút điều khiển riêng nay đã được chuyển vào màn hình trung tâm, bao gồm tốc độ quạt gió, hướng gió và chức năng sưởi ghế.

Toyota RAV4 sẽ được trang bị nhiều nút bấm vật lý hơn để chiều khách.

Chia sẻ với tờ Drive của Úc, ông Yoshinori Futonagane, kỹ sư trưởng của dự án RAV4, cho biết Toyota ban đầu còn có kế hoạch đưa nhiều chức năng hơn nữa lên màn hình. "Tôi nhận thấy hiện nay có quá nhiều thứ xuất hiện trên màn hình. Chúng tôi đã tự hỏi đâu là số lượng tối thiểu các nút bấm vật lý có thể giữ lại bởi mục tiêu ban đầu là chuyển nhiều chức năng hơn lên màn hình", ông Futonagane cho biết.

Tuy nhiên, Toyota hiện không hoàn toàn chắc chắn rằng hãng đã tìm được sự cân bằng phù hợp. Ông Futonagane tiết lộ Toyota đang theo dõi sát sao phản hồi từ khách hàng để đánh giá liệu có nên đưa các nút bấm vật lý của một số chức năng trở lại trong những lần cập nhật sản phẩm sau này hay không. Khi được hỏi liệu Toyota có cân nhắc khôi phục thêm các nút điều khiển vật lý hay không, ông trả lời: "Nếu cần thiết thì có".

Ông Yoshinori Futonagane (bìa phải), kỹ sư trưởng của dự án RAV4.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất được ông Futonagane hé lộ có liên quan đến thị trường Trung Quốc. Quan điểm phổ biến lâu nay cho rằng người tiêu dùng Trung Quốc là nhóm khách hàng ưa chuộng các màn hình cỡ lớn nhất và góp phần thúc đẩy xu hướng thiết kế nội thất nhiều màn hình trên xe đời mới. Tuy nhiên, theo ông Futonagane, thị hiếu của khách hàng tại thị trường này đang thay đổi.

"Họ không muốn như vậy", ông nói khi đề cập đến phản ứng của khách hàng Trung Quốc đối với những mẫu Toyota có quá nhiều chức năng tích hợp trên màn hình. "Họ muốn có các núm xoay và nút bấm". Ông cũng cho biết Toyota đã bắt đầu đưa các nút điều khiển vật lý trở lại trên một số mẫu xe khác.

Dù các chức năng điều hòa trên Toyota RAV4 mới đã được chuyển lên màn hình cảm ứng, các nút chọn chế độ lái vẫn được giữ dưới dạng nút bấm vật lý.

Dù các chức năng điều hòa trên Toyota RAV4 mới đã được chuyển lên màn hình cảm ứng, các nút chọn chế độ lái vẫn được giữ dưới dạng nút bấm vật lý. Ông Futonagane cho biết Toyota muốn khuyến khích người dùng trải nghiệm các chế độ vận hành khác nhau để tận hưởng khả năng của mẫu SUV này. Tuy nhiên, về sau, trong cuộc trao đổi, Futonagane cũng thừa nhận đôi khi ông tự hỏi liệu khách hàng có thực sự sử dụng những chế độ lái này thường xuyên hay không.

Cuộc tranh luận giữa màn hình cảm ứng và nút bấm vật lý được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Một số hãng xe vẫn cho rằng màn hình cảm ứng là giải pháp an toàn và hiện đại hơn. Trong khi đó, những nhà sản xuất khác như Volkswagen đang âm thầm đưa các nút điều khiển vật lý trở lại. Việc Toyota sẵn sàng xem xét thay đổi cho thấy ngành công nghiệp ô tô có lẽ vẫn chưa tìm được lời giải cuối cùng cho bài toán này.