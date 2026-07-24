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Số hóa - Xe

Toyota đăng ký sáng chế giúp bảo vệ pin xe bán tải điện chạy địa hình

Toyota vừa đăng ký sáng chế mới, hé lộ giải pháp nhằm giảm tác động của hiện tượng xoắn khung gầm lên bộ pin xe điện cấu trúc khung rời (ladder frame).

Nguyễn Thảo

Đây là hướng tiếp cận được Toyota nghiên cứu để giải quyết thách thức của xe bán tải và SUV điện khi vận hành trên địa hình phức tạp. Trên các mẫu xe này, khung gầm được thiết kế có khả năng xoắn trong một giới hạn nhất định nhằm duy trì độ bám đường, trong khi bộ pin dưới sàn lại cần được giữ ổn định để bảo đảm độ bền và an toàn.

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Toyota đăng ký sáng chế giúp bảo vệ pin xe bán tải điện chạy địa hình.

Theo nội dung bằng sáng chế số 20260200306, Toyota đề xuất thay đổi cách lắp đặt bộ pin dưới gầm xe. Thay vì cố định cụm pin tại nhiều điểm như thiết kế truyền thống, phần lớn trọng lượng sẽ được đỡ tại khu vực trung tâm của khung gầm, nơi chịu ít biến dạng nhất khi xe di chuyển.

Một đầu của bộ pin sẽ được liên kết với khung thông qua cơ cấu khớp xoay. Khi khung xe bị vặn xoắn trong quá trình off-road, khớp này cho phép khung gầm chuyển động tương đối độc lập, hạn chế truyền lực trực tiếp lên bộ pin.

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Theo nội dung bằng sáng chế số 20260200306, Toyota đề xuất thay đổi cách lắp đặt bộ pin dưới gầm xe.

Theo Toyota, giải pháp này giúp cụm pin duy trì trạng thái ổn định ngay cả khi khung gầm liên tục biến dạng để thích ứng với địa hình, từ đó giảm ứng suất cơ học tích tụ và góp phần kéo dài tuổi thọ của bộ pin.

Ngoài việc nâng cao độ bền, thiết kế mới còn mở ra khả năng tối ưu không gian dưới sàn xe. Điều này giúp các nhà sản xuất dễ dàng bố trí bộ pin có dung lượng lớn hơn mà không cần thay đổi đáng kể kết cấu tổng thể của phương tiện.

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Theo Toyota, giải pháp này giúp cụm pin duy trì trạng thái ổn định ngay cả khi khung gầm liên tục biến dạng để thích ứng với địa hình.

Toyota cho biết, giải pháp này không chỉ dành cho xe bán tải và SUV khung gầm rời mà còn có thể áp dụng trên xe thương mại, xe tải nhẹ cũng như một số mẫu hybrid thường xuyên hoạt động trong điều kiện đường xấu.

Hiện công nghệ này mới dừng ở giai đoạn đăng ký sáng chế và Toyota chưa công bố thời điểm hoặc mẫu xe đầu tiên sẽ được ứng dụng.

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Toyota cho biết, giải pháp này không chỉ dành cho xe bán tải và SUV khung gầm rời mà còn có thể áp dụng trên xe thương mại, xe tải nhẹ...

Trong ngành ôtô, việc đăng ký bằng sáng chế là hoạt động phổ biến nhằm bảo vệ các ý tưởng công nghệ trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Không phải mọi sáng chế đều được đưa vào sản xuất thương mại, tuy nhiên động thái mới cho thấy Toyota đang tiếp tục đầu tư vào các giải pháp nâng cao độ bền và khả năng vận hành của xe điện, đặc biệt ở nhóm xe bán tải và SUV phục vụ nhu cầu di chuyển trên địa hình phức tạp.

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