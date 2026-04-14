Ford Ranger vượt mặt Toyota Hilux vẫn là "vua bán tải" tại Việt Nam

Bất ngờ "vấp ngã" vào tháng 2, nhưng sang tháng 3/2026, Ford Ranger đã đòi lại ngôi đầu từ tay Toyota Hilux và khẳng định vị thế "vua bán tải" tại Việt Nam.

Nguyễn Anh
Video: Hành trình sống chất cùng Ford Ranger.

Trong báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 3, Ford Ranger bán được tổng cộng 1.449 xe cho khách Việt. So với kỳ báo cáo tháng 2, lượng tiêu thụ này tương đương với việc doanh số Ford Ranger đã tăng trưởng hơn 79%.

Xếp sau Ford Ranger là Toyota Hilux với doanh số 650 chiếc trong tháng 3, giảm 25,4% so với tháng liền trước. Như vậy, cục diện ngôi đầu của phân khúc bán tải đã đảo chiều chỉ sau một tháng. Với doanh số tăng mạnh trong tháng 3, Ranger đã tạo ra khoảng cách gần 800 xe so với Hilux, qua đó trở lại với ngôi vị “vua bán tải” chỉ sau 1 tháng.

2-1494.jpg
Ford Ranger đòi lại ngôi đầu từ Toyota Hilux và khẳng định vị thế "vua bán tải".

Kết quả này cho thấy kết quả sụt giảm trong tháng 2 của Ford Ranger chỉ mang tính thời điểm. Sự trở lại ngôi "vua bán tải" của Ranger cho thấy đây vẫn là mẫu xe giữ vai trò chủ lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Với Toyota Hilux thế hệ mới mặc dù doanh số kém hơn, nhưng mẫu xe này vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây áp lực lên Ranger ở những tháng tiếp theo, qua đó trở thành đối trọng của mẫu xe Mỹ ở phân khúc bán tải phổ thông.

Hiện phân khúc bán tải ở Việt Nam hiện không còn nhiều đại diện. Bên cạnh Ford Ranger và Toyota Hilux ở nhóm dẫn đầu, loạt xe bán tải mang thương hiệu Nhật Bản xếp phía sau cũng có doanh số không thực sự ấn tượng.

3-5073.jpg
Toyota Hilux thế hệ mới mặc dù doanh số kém hơn, nhưng mẫu xe bản tải thế hệ mới này vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây áp lực lên Ranger.

Mitsubishi Triton tăng trưởng ấn tượng để từ 63 xe hồi tháng 2 đạt lượng bàn giao 467 xe tại kỳ báo cáo vừa qua. Đây là đà tăng trưởng mạnh nhất phân khúc, nhưng chưa đủ để Triton vượt qua Hilux hay bắt kịp Ranger. Trong khi đó, Isuzu D-Max lại giảm nhẹ doanh số về mức 92 xe, tiếp tục là bán tải khó bán nhất thị trường Việt ở thời điểm hiện tại.

Với tổng cộng 2.658 xe bán ra trong tháng 3, phân khúc bán tải đã chứng kiến kỳ bán hàng tốt nhất từ đầu năm. Ngoài ra, còn một số cái tên khác như Nissan Navara, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, đây là những mẫu xe ít phổ biến hơn và không được nhà phân phối công bố số liệu bán hàng với VAMA.

Kết thúc quý I, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam ghi nhận doanh số chung 7.039 xe. Ford Ranger với 4.112 xe tiếp tục dẫn đầu, thậm chí nằm trong top 5 ôtô động cơ xăng, dầu bán tốt nhất Việt Nam.

4-111.jpg
Đang có thông tin cho rằng bán tải của thương hiệu VinFast sẽ sớm tham gia thị trường Việt với hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV).

Toyota Hilux chạy đà mạnh mẽ từ sau khi ra mắt thế hệ mới, hiện ghi nhận doanh số lũy kế 1.649 xe. Mitsubishi Triton đã bán được 972 xe cho khách Việt, còn Isuzu D-Max sở hữu doanh số 306 xe trong cùng kỳ.

Đang có thông tin cho rằng bán tải VF Wild của thương hiệu VinFast sẽ sớm tham gia thị trường Việt với hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV). Ngoài ra, bán tải BYD Shark 6 với hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) cũng có khả năng được giới thiệu tại Việt Nam ngay trong năm nay.

Tháng 3/2026 cũng là giai đoạn mà phân khúc bán tải chịu ảnh hưởng từ biến động giá dầu, bên cạnh những tác động về mặt tâm lý liên quan tới quy định hạn chế lưu thông với ôtô tải pickup tại Hà Nội, từ đó ảnh hưởng tới quyết định mua xe của khách hàng.

Đến đầu tháng 4, liên ngành Sở Xây dựng - Công an Thành phố đã có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, không hạn chế giờ hoạt động xe bán tải. Hiện UBND TP Hà Nội vẫn đang xem xét kiến nghị này.

Nếu đề xuất của các cơ quan chức năng được UBND thành phố thông qua, cả đơn vị kinh doanh lẫn người sử dụng xe bán tải có thể sẽ được gạt bỏ những lo lắng thời gian qua.

Giá xe bán tải có thể tăng hàng trăm triệu nếu áp thuế như ôtô con

Nếu xe bán tải tại Việt Nam được đăng ký như ôtô con thay vì ôtô tải, mức thuế và phí sẽ tăng đáng kể, đẩy giá lăn bánh cao hơn tới hàng trăm triệu đồng.

Video: So sánh lợi thế các mẫu bán tải tại Việt Nam.

Những chiếc xe bán tải (pickup) tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được đăng ký theo kiểu loại ôtô tải pickup, dựa trên hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư 53 ban hành ngày 15/11/2024. Cách phân loại này giúp người mua hưởng mức thuế, phí thấp hơn nhưng đồng thời xe bị giới hạn niên hạn sử dụng 25 năm và phải tuân thủ một số quy định như xe tải khi lưu thông.

Xe bán tải tại Việt Nam, hiện đa số được xếp là ôtô tải từ 2024

Theo Thông tư 53/2024, đa số xe bán tải đang có mặt tại Việt Nam chủ yếu được xếp là ôtô tải, ảnh hưởng đến lệ phí, niên hạn sử dụng và quy định lưu thông.

Video: Nhận biết xe con pickup và xe tải pickup (Theo: VTV24).

Việc xe bán tải được xếp vào ôtô con hay ôtô tải tiếp tục thu hút sự quan tâm sau khi Cục Cảnh sát giao thông có giải thích chính thức. Cơ sở pháp lý là Thông tư số 53 ban hành ngày 15/11/2024, quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh. Theo quy định này, xe pickup được chia thành hai nhóm chính gồm ôtô con pickup và ôtô tải pickup.

Xe ôtô bán tải có bị hạn chế vào nội đô Hà Nội theo khung giờ?

Theo quy định mới tại Hà Nội từ 2026, xe tải bị hạn chế vào nội đô theo khung giờ. Tuy nhiên, xe bán tải không thuộc diện áp dụng do được phân loại như xe con.

Từ đầu năm 2026, Hà Nội triển khai quy định mới về tổ chức giao thông nhằm giảm áp lực hạ tầng và ùn tắc trong khu vực nội đô. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc hạn chế xe tải hoạt động theo khung giờ, tùy theo khối lượng phương tiện.

Theo Quyết định 01/2026 của UBND thành phố, các loại xe tải dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Khung giờ cao điểm được xác định từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hàng ngày.

