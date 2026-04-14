Ford Ranger vượt mặt Toyota Hilux vẫn là "vua bán tải" tại Việt Nam

Bất ngờ "vấp ngã" vào tháng 2, nhưng sang tháng 3/2026, Ford Ranger đã đòi lại ngôi đầu từ tay Toyota Hilux và khẳng định vị thế "vua bán tải" tại Việt Nam.

Video: Hành trình sống chất cùng Ford Ranger.

Trong báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 3, Ford Ranger bán được tổng cộng 1.449 xe cho khách Việt. So với kỳ báo cáo tháng 2, lượng tiêu thụ này tương đương với việc doanh số Ford Ranger đã tăng trưởng hơn 79%.

Xếp sau Ford Ranger là Toyota Hilux với doanh số 650 chiếc trong tháng 3, giảm 25,4% so với tháng liền trước. Như vậy, cục diện ngôi đầu của phân khúc bán tải đã đảo chiều chỉ sau một tháng. Với doanh số tăng mạnh trong tháng 3, Ranger đã tạo ra khoảng cách gần 800 xe so với Hilux, qua đó trở lại với ngôi vị “vua bán tải” chỉ sau 1 tháng.

Kết quả này cho thấy kết quả sụt giảm trong tháng 2 của Ford Ranger chỉ mang tính thời điểm. Sự trở lại ngôi "vua bán tải" của Ranger cho thấy đây vẫn là mẫu xe giữ vai trò chủ lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Với Toyota Hilux thế hệ mới mặc dù doanh số kém hơn, nhưng mẫu xe này vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây áp lực lên Ranger ở những tháng tiếp theo, qua đó trở thành đối trọng của mẫu xe Mỹ ở phân khúc bán tải phổ thông.

Hiện phân khúc bán tải ở Việt Nam hiện không còn nhiều đại diện. Bên cạnh Ford Ranger và Toyota Hilux ở nhóm dẫn đầu, loạt xe bán tải mang thương hiệu Nhật Bản xếp phía sau cũng có doanh số không thực sự ấn tượng.

Mitsubishi Triton tăng trưởng ấn tượng để từ 63 xe hồi tháng 2 đạt lượng bàn giao 467 xe tại kỳ báo cáo vừa qua. Đây là đà tăng trưởng mạnh nhất phân khúc, nhưng chưa đủ để Triton vượt qua Hilux hay bắt kịp Ranger. Trong khi đó, Isuzu D-Max lại giảm nhẹ doanh số về mức 92 xe, tiếp tục là bán tải khó bán nhất thị trường Việt ở thời điểm hiện tại.

Với tổng cộng 2.658 xe bán ra trong tháng 3, phân khúc bán tải đã chứng kiến kỳ bán hàng tốt nhất từ đầu năm. Ngoài ra, còn một số cái tên khác như Nissan Navara, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, đây là những mẫu xe ít phổ biến hơn và không được nhà phân phối công bố số liệu bán hàng với VAMA.

Kết thúc quý I, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam ghi nhận doanh số chung 7.039 xe. Ford Ranger với 4.112 xe tiếp tục dẫn đầu, thậm chí nằm trong top 5 ôtô động cơ xăng, dầu bán tốt nhất Việt Nam.

Toyota Hilux chạy đà mạnh mẽ từ sau khi ra mắt thế hệ mới, hiện ghi nhận doanh số lũy kế 1.649 xe. Mitsubishi Triton đã bán được 972 xe cho khách Việt, còn Isuzu D-Max sở hữu doanh số 306 xe trong cùng kỳ.

Đang có thông tin cho rằng bán tải VF Wild của thương hiệu VinFast sẽ sớm tham gia thị trường Việt với hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV). Ngoài ra, bán tải BYD Shark 6 với hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) cũng có khả năng được giới thiệu tại Việt Nam ngay trong năm nay.