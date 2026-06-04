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Số hóa - Xe

Toyota Corolla Cross phiên bản bán tải lộ diện trên đường thử

Mẫu pickup mới nhà Toyota dựa trên mẫu SUV Corolla Cross vừa lộ diện trên đường thử tại Brazil, trong khi thời điểm ra mắt chính thức vẫn còn hơn một năm nữa.

Nguyễn Thảo
Video: Hé lộ Toyota Corolla Cross phiên bản bán tải.

Mẫu xe thuộc phân khúc pickup unibody cỡ nhỏ, với thiết kế cabin đôi và thùng hàng gắn phía sau, vốn được kéo dài từ thân Corolla Cross. Xe dự kiến vẫn giữ kiến trúc TNGA của Toyota, được gia cố ở những vị trí chịu tải thùng hàng. Thiết kế ngoại thất bao gồm vòm bánh xe vuông vắn, đường viền hông dốc lên phía sau, thanh giá nóc, cửa thùng lớn tích hợp bậc lên xuống và cụm đèn hậu kéo dài hết bề ngang thân xe, tương tự phong cách Crown Signia.

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Toyota Corolla Cross phiên bản bán tải lộ diện trên đường thử.

Theo các báo cáo, mẫu xe dự kiến sẽ sử dụng động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên, kết hợp với phiên bản hybrid tự sạc 1.8 lít lấy từ phiên bản crossover tương ứng. Ngoài ra, Toyota cũng đang cân nhắc phát triển phiên bản plug-in hybrid với khả năng dùng nhiên liệu linh hoạt và hệ dẫn động bốn bánh E-Four tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng nhu cầu địa phương.

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Theo các báo cáo, mẫu xe dự kiến sẽ sử dụng động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên, kết hợp với phiên bản hybrid tự sạc 1.8 lít lấy từ phiên bản crossover.

Việc nguyên mẫu xuất hiện trên đường công cộng cho thấy chương trình phát triển đã vượt qua giai đoạn sơ khởi. Corolla Cross Pickup sẽ cạnh tranh với các đối thủ unibody khác tại Nam Mỹ như Fiat Toro, Ram Rampage và Chevrolet Montana, trong khi các mẫu như VW Tukan và Renault Niagara dự kiến cũng sẽ gia nhập phân khúc.

Việc sản xuất xe sẽ được thực hiện tại nhà máy Sorocaba, Brazil, cùng dây chuyền với Corolla Cross hiện tại, nằm trong kế hoạch đầu tư 2,2 tỷ USD của Toyota cho thị trường nước này đến năm 2030.

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Việc sản xuất xe sẽ được thực hiện tại nhà máy Sorocaba, Brazil.

Về thị trường Mỹ, CEO Toyota Motor Bắc Mỹ Tetsuo Ogawa cho biết hãng cũng đang nghiên cứu phân khúc pickup unibody cỡ nhỏ. Tuy nhiên, cơ sở cho dự án tại Mỹ có thể là mẫu RAV4, thay vì Corolla Cross, với dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

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Hiện chưa rõ Toyota sẽ triển khai hai chương trình pickup riêng biệt cho Brazil và Mỹ, hay sẽ gộp vào một chiến lược toàn cầu.

Hiện chưa rõ Toyota sẽ triển khai hai chương trình pickup riêng biệt cho Brazil và Mỹ, hay sẽ gộp vào một chiến lược toàn cầu. Brazil chắc chắn sẽ nhận Corolla Cross Pickup đầu tiên, trong khi Bắc Mỹ vẫn đang chờ quyết định cuối cùng.

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