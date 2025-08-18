Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Zelensky ca ngợi đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hoan nghênh "quyết định lịch sử" của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đảm bảo an ninh "kiểu NATO" cho Ukraine.

An An (Theo IT)

India Today đưa tin ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh "quyết định lịch sử" của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp bảo đảm an ninh "kiểu NATO" cho Ukraine nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, đồng thời bác bỏ những ý kiến cho rằng Kiev có thể nhượng lãnh thổ cho Moscow.

"Đó là một quyết định lịch sử khi Mỹ sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Các đảm bảo an ninh phải thực sự thiết thực, bảo vệ trên bộ, trên không và trên biển, và cần có sự tham gia của Châu Âu", Tổng thống Zelensky cho biết trong một tuyên bố.

ukraine.png
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: BC.

Phát biểu này được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại Washington vào ngày 18/8, sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại Alaska ngày 15/8.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng Tổng thống Nga Putin đồng ý về nguyên tắc việc Mỹ cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh tập thể tương tự Điều 5 của NATO.

Đặc phái viên của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna (Áo), Mikhail Ulyanov, cho biết Moscow đồng ý rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng nên bao gồm các bảo đảm đáng tin cậy cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng Nga cũng phải nhận được những bảo đảm đáng tin cậy.

"Nhiều lãnh đạo của các quốc gia Liên minh Châu Âu nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình trong tương lai nên cung cấp các đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều đó. Nhưng để công bằng, Moscow cũng sẽ nhận được các đảm bảo an ninh hiệu quả", Đặc phái viên Nga Mikhail Ulyanov nói.

Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quy định, nếu một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào trong số 32 thành viên của NATO ở Châu Âu hoặc Bắc Mỹ xảy ra, toàn khối sẽ coi đó là hành động chống lại tất cả. Tuy nhiên, trong đề xuất mới của Mỹ, NATO sẽ không trực tiếp tham gia mà cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine được thiết kế riêng. Các quan chức Mỹ cho biết thêm, một khuôn khổ tương tự có thể được áp dụng cho Ukraine như một giải pháp thay thế cho tư cách thành viên đầy đủ của NATO.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska

Nguồn video: RT
