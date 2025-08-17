Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Thời điểm có thể diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Nga và Ukraine, sớm nhất là vào tuần tới.

An An (Theo RT)

Theo RT, hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine có thể diễn ra nếu cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 18/8 thành công.

ukraine.jpg
Tổng thống Nga Putin (trái), Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Được biết, sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska ngày 15/8 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và ông Zelensky đã có một cuộc điện đàm được giới truyền thông mô tả là "không dễ dàng".

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tham gia cuộc trò chuyện, trong đó Tổng thống Mỹ nói với họ rằng ông muốn sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sớm nhất là vào ngày 22/8 tới, theo Axios.

Một nguồn tin cho biết thêm, ít nhất 1 nhà lãnh đạo Châu Âu dự kiến sẽ tham gia cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Zelensky tại Washington.

Hôm 16/8, Tổng thống Trump xác nhận cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục vào ngày 18/8, đồng thời hé lộ một cuộc gặp tiếp theo với nhà lãnh đạo Nga Putin có thể diễn ra sau đó. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng mục tiêu nên là một thỏa thuận hòa bình chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời "mà thường không được duy trì".

Nga khẳng định rằng một giải pháp hòa bình lâu dài đòi hỏi Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại, bao gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky luôn bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ.

Tổng thống Trump đã nói với Fox News rằng ông Zelensky nên "thực hiện thỏa thuận", nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin "muốn thấy điều đó được thực hiện".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska

Nguồn video: RT
#hội nghị thượng đỉnh Mỹ Nga Ukraine #đàm phán hòa bình Ukraine #hội nghị 3 bên Mỹ Nga Ukraine #xung đột Ukraine Nga #Tổng thống Zelensky #giải pháp hòa bình Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

EU bác tin nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga

Liên minh Châu Âu (EU) tái khẳng định cam kết duy trì lệnh trừng phạt đối với Nga.

Theo RT, ngày 14/8, EU tái khẳng định cam kết duy trì lệnh trừng phạt đối với Nga, bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine.

Đầu tuần này, truyền thông dẫn nguồn tin thân cận với Chủ tịch Hội đồng EU nói rằng EU đang cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt theo từng giai đoạn nếu có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn giữa Nga và Ukraine.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga - Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh mới

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận thông tin này.

RT đưa tin, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới vào ngày 14/8, với 84 tù binh được trao trả mỗi bên.

"Các quân nhân Nga đang nhận được sự hỗ trợ về tâm lý và y tế tại Belarus và sẽ sớm được đưa về nước", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Thủ tướng Đức nói Ukraine sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ với Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về "các vấn đề lãnh thổ" với Nga.

Theo RT, sau cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 13/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về "các vấn đề lãnh thổ" với Nga.

ukraine.png
Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) bắt tay Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong một cuộc gặp. Ảnh: president.gov.ua.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới