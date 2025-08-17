Thời điểm có thể diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Nga và Ukraine, sớm nhất là vào tuần tới.

Theo RT, hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine có thể diễn ra nếu cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 18/8 thành công.

Tổng thống Nga Putin (trái), Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Được biết, sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska ngày 15/8 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và ông Zelensky đã có một cuộc điện đàm được giới truyền thông mô tả là "không dễ dàng".

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tham gia cuộc trò chuyện, trong đó Tổng thống Mỹ nói với họ rằng ông muốn sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sớm nhất là vào ngày 22/8 tới, theo Axios.

Một nguồn tin cho biết thêm, ít nhất 1 nhà lãnh đạo Châu Âu dự kiến sẽ tham gia cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Zelensky tại Washington.

Hôm 16/8, Tổng thống Trump xác nhận cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục vào ngày 18/8, đồng thời hé lộ một cuộc gặp tiếp theo với nhà lãnh đạo Nga Putin có thể diễn ra sau đó. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng mục tiêu nên là một thỏa thuận hòa bình chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời "mà thường không được duy trì".

Nga khẳng định rằng một giải pháp hòa bình lâu dài đòi hỏi Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại, bao gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky luôn bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ.

Tổng thống Trump đã nói với Fox News rằng ông Zelensky nên "thực hiện thỏa thuận", nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin "muốn thấy điều đó được thực hiện".

