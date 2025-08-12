Động thái của Tổng thống Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra vào ngày 15/8.

Theo RT, Tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Modi vào ngày 11/8 để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và quan hệ song phương. Trong một tuyên bố, New Delhi cho biết ông Modi tái khẳng định lập trường kiên định và nhất quán của Ấn Độ trong việc ủng hộ một giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ vẫn cam kết đóng góp mọi khả năng có thể để giúp sớm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột (Nga-Ukraine).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp. Ảnh: ANI.

"Tôi rất vui khi được nói chuyện với Tổng thống Zelensky và lắng nghe mọi quan điểm của ông ấy về những diễn biến gần đây. Ấn Độ cũng mong muốn tăng cường quan hệ song phương với Ukraine", Thủ tướng Modi viết trên mạng X.

Tổng thống Zelensky gửi lời cám ơn ông Modi vì "sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho người dân Ukraine".

Cuộc điện đàm giữa ông Zelensky và ông Modi diễn ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Tuần trước, Ấn Độ đã thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 tới.

"Cuộc gặp mang lại hy vọng chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và mở ra triển vọng hòa bình", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba