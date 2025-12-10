Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky nêu điều kiện tiến hành bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Mỹ và liên minh Châu Âu (EU) đảm bảo an ninh trước khi cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 10/12, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu phương Tây có thể đảm bảo an toàn cho Ukraine trước các cuộc tấn công từ phía Nga.

Được biết, nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Zelensky chính thức kết thúc vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối tổ chức bầu cử khi đó, viện dẫn lý do thiết quân luật, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử.

ukraine.png
Người đàn ông bỏ phiếu tại một điểm bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine ở Kiev ngày 21/7/2019. Ảnh: NurPhoto.

Phát biểu trước các phóng viên hôm 9/12, nhà lãnh đạo Ukraine phủ nhận việc ông đang cố gắng "bám trụ quyền lực". Ông nói thêm rằng chính quyền cần phải xác định cách thức tổ chức bầu cử "trong bối cảnh các cuộc tấn công tên lửa diễn ra" và đảm bảo rằng binh lính ở tiền tuyến có thể bỏ phiếu.

"Tôi đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Hơn nữa, tôi công khai đề nghị Mỹ, cùng với các đối tác Châu Âu, đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong vòng 60 đến 90 ngày tới, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử", ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội soạn thảo các sửa đổi đối với luật thiết quân luật.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico được đăng tải hôm 9/12, ông Trump đã nhắc lại lời kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử. Kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra vào tháng trước đề xuất Ukraine tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó luôn khẳng định ông Zelensky không còn là Tổng thống hợp pháp và vị thế của ông có thể gây khó khăn cho việc ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Theo báo cáo của UNN, trích dẫn cuộc thăm dò của Info Sapiens, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky đã giảm xuống còn 20,3% sau một vụ bê bối tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến các cộng sự thân cận của ông.

Bài liên quan

Thế giới

Vì sao nghị sĩ Ukraine muốn kéo dài cuộc đàm phán hòa bình?

Theo nghị sĩ Roman Kostenko, Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt.

RT đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Suspilne ngày 6/12, nghị sĩ Roman Kostenko cho rằng Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt để củng cố vị thế của mình và tránh bị "ép buộc" vào một thỏa thuận "bất công".

untitled-7860.png
Nghị sĩ Ukraine Roman Kostenko. Ảnh: Global Look Press/Keystone Press Agency.
Xem chi tiết

Thế giới

Ông Trump từ chối lời đề nghị gặp mặt trong tuần này của Ukraine?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối lời đề nghị gặp mặt của Ukraine trong tuần này.

RT đưa tin, sau cuộc họp giữa đại diện Mỹ, Ukraine và Châu Âu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện sự sẵn sàng gặp Tổng thống Trump trước Lễ Tạ ơn để "ký một thỏa thuận".

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã từ chối lời đề nghị gặp mặt trong tuần này của Ukraine, khiến cố vấn của ông Zelensky vô cùng thất vọng.

Xem chi tiết

Thế giới

Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky sắp bị sa thải?

Theo tờ Ukrainskaya Pravda, các nhân vật chủ chốt thân cận với Tổng thống Ukraine Zelensky đang thúc giục ông sa thải Chánh văn phòng Andrey Yermak.

RT đưa tin ngày 18/11, Chánh văn phòng Andrey Yermak bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng lớn ở Ukraine và nhiều nghị sĩ được cho là đã yêu cầu ông từ chức.

Trước đó trong tháng này, cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cáo buộc Timur Mindich - cựu đối tác kinh doanh của ông Zelensky - và một số quan chức khác đã gây sức ép buộc các nhà thầu làm việc với công ty điều hành hạt nhân nhà nước Energoatom phải trả 10 - 15% giá trị hợp đồng của họ như "tiền lại quả".

Xem chi tiết

