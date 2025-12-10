Tổng thống Ukraine Zelensky nêu điều kiện tiến hành bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Mỹ và liên minh Châu Âu (EU) đảm bảo an ninh trước khi cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra.

Theo RT ngày 10/12, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu phương Tây có thể đảm bảo an toàn cho Ukraine trước các cuộc tấn công từ phía Nga.

Được biết, nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Zelensky chính thức kết thúc vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối tổ chức bầu cử khi đó, viện dẫn lý do thiết quân luật, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử.

Người đàn ông bỏ phiếu tại một điểm bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine ở Kiev ngày 21/7/2019. Ảnh: NurPhoto.

Phát biểu trước các phóng viên hôm 9/12, nhà lãnh đạo Ukraine phủ nhận việc ông đang cố gắng "bám trụ quyền lực". Ông nói thêm rằng chính quyền cần phải xác định cách thức tổ chức bầu cử "trong bối cảnh các cuộc tấn công tên lửa diễn ra" và đảm bảo rằng binh lính ở tiền tuyến có thể bỏ phiếu.

"Tôi đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Hơn nữa, tôi công khai đề nghị Mỹ, cùng với các đối tác Châu Âu, đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong vòng 60 đến 90 ngày tới, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử", ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội soạn thảo các sửa đổi đối với luật thiết quân luật.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico được đăng tải hôm 9/12, ông Trump đã nhắc lại lời kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử. Kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra vào tháng trước đề xuất Ukraine tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó luôn khẳng định ông Zelensky không còn là Tổng thống hợp pháp và vị thế của ông có thể gây khó khăn cho việc ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Theo báo cáo của UNN, trích dẫn cuộc thăm dò của Info Sapiens, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky đã giảm xuống còn 20,3% sau một vụ bê bối tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến các cộng sự thân cận của ông.

