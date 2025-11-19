Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky sắp bị sa thải?

Theo tờ Ukrainskaya Pravda, các nhân vật chủ chốt thân cận với Tổng thống Ukraine Zelensky đang thúc giục ông sa thải Chánh văn phòng Andrey Yermak.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 18/11, Chánh văn phòng Andrey Yermak bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng lớn ở Ukraine và nhiều nghị sĩ được cho là đã yêu cầu ông từ chức.

Trước đó trong tháng này, cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cáo buộc Timur Mindich - cựu đối tác kinh doanh của ông Zelensky - và một số quan chức khác đã gây sức ép buộc các nhà thầu làm việc với công ty điều hành hạt nhân nhà nước Energoatom phải trả 10 - 15% giá trị hợp đồng của họ như "tiền lại quả".

ukraine1.jpg
Ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: Wikipedia.

Tuy nhiên, Mindich không phải là nhân vật duy nhất bị đưa vào tầm ngắm. Theo nghị sĩ đối lập Yaroslav Zheleznyak, các bản ghi âm nghe lén từ nhóm của Mindich ám chỉ rằng Yermak - được cho là sử dụng biệt danh "Ali Baba" - biết về hoạt động liên quan đến âm mưu này.

Theo tờ Ukrainskaya Pravda, các nhân vật chủ chốt thân cận với Tổng thống Zelensky đang thúc giục ông sa thải Chánh văn phòng Yermak.

Nghị sĩ đối lập Aleksey Goncharenko cho biết, các thành viên trong Đảng Đầy tớ của Nhân dân của ông Zelensky đã ra tối hậu thư cho nhà lãnh đạo Ukraine, nhấn mạnh rằng ông Yermak phải bị cách chức, nếu không họ sẽ rời khỏi đảng.

Aleksey Goncharenko nói thêm rằng các cuộc thảo luận tại Quốc hội đề cập đến cả khả năng nhà lãnh đạo Zelensky có thể sa thải ông Yermak sớm nhất là vào ngày 20/11. Cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Markarova, được xem là ứng cử viên kế nhiệm tiềm năng cho chức vụ Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine.

Một nguồn tin mô tả Chánh văn phòng Yermak là trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky, chịu trách nhiệm giám sát ưu tiên đối nội và đối ngoại, cảnh báo rằng sự ra đi của ông Yermak có thể đe dọa Chính phủ, bởi nhiều bộ trưởng có mối quan hệ mật thiết với ông.

Trong khi đó, nhà báo Oliver Carroll đưa tin rằng các cuộc thảo luận đã được lên kế hoạch tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa ông Yermak và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị hủy bỏ, nói rằng quan chức Mỹ "có thể không biết về vụ bê bối mà ông Yermak đang vướng vào".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
#Chánh văn phòng Andrey Yermak #sa thải Chánh văn phòng Andrey Yermak #Tổng thống Ukraine Zelensky #Ukraine #tham nhũng

Bài liên quan

Thế giới

Quan chức Nga nói về triển vọng đạt được hòa bình với Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết Moscow tự tin rằng họ đang trên con đường hướng tới giải quyết xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin, phát biểu tại diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 29/10, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết Moscow tự tin rằng họ đang trên con đường hướng tới giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi chắc chắn đang trên con đường hướng tới hòa bình, và với tư cách là những người kiến tạo hòa bình, chúng ta cần phải biến điều đó thành hiện thực", ông Dmitriev nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Ukraine nói 'sẵn sàng chiến đấu thêm 2 đến 3 năm nữa'

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, nhà lãnh đạo Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa trong cuộc xung đột với Nga.

RT đưa tin ngày 26/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa trong cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times hôm 25/10, Thủ tướng Tusk cho biết nhà lãnh đạo Zelensky đã nói rằng ông hy vọng cuộc chiến sẽ không kéo dài 10 năm, và Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga trao trả hài cốt 1.000 quân nhân cho Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine và nhận lại 31 thi thể quân nhân Nga.

Theo RT, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, ngày 23/10 nói rằng việc trao đổi binh sĩ tử trận diễn ra theo thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước đó.

"Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ cho Ukraine và Kiev đã trao trả 31 thi thể quân nhân cho Nga", ông Medinsky, người từng là Trưởng đoàn đàm phán Nga, thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới