Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky sắp bị sa thải?

RT đưa tin ngày 18/11, Chánh văn phòng Andrey Yermak bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng lớn ở Ukraine và nhiều nghị sĩ được cho là đã yêu cầu ông từ chức.

Trước đó trong tháng này, cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cáo buộc Timur Mindich - cựu đối tác kinh doanh của ông Zelensky - và một số quan chức khác đã gây sức ép buộc các nhà thầu làm việc với công ty điều hành hạt nhân nhà nước Energoatom phải trả 10 - 15% giá trị hợp đồng của họ như "tiền lại quả".

Ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: Wikipedia.

Tuy nhiên, Mindich không phải là nhân vật duy nhất bị đưa vào tầm ngắm. Theo nghị sĩ đối lập Yaroslav Zheleznyak, các bản ghi âm nghe lén từ nhóm của Mindich ám chỉ rằng Yermak - được cho là sử dụng biệt danh "Ali Baba" - biết về hoạt động liên quan đến âm mưu này.

Theo tờ Ukrainskaya Pravda, các nhân vật chủ chốt thân cận với Tổng thống Zelensky đang thúc giục ông sa thải Chánh văn phòng Yermak.

Nghị sĩ đối lập Aleksey Goncharenko cho biết, các thành viên trong Đảng Đầy tớ của Nhân dân của ông Zelensky đã ra tối hậu thư cho nhà lãnh đạo Ukraine, nhấn mạnh rằng ông Yermak phải bị cách chức, nếu không họ sẽ rời khỏi đảng.

Aleksey Goncharenko nói thêm rằng các cuộc thảo luận tại Quốc hội đề cập đến cả khả năng nhà lãnh đạo Zelensky có thể sa thải ông Yermak sớm nhất là vào ngày 20/11. Cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Markarova, được xem là ứng cử viên kế nhiệm tiềm năng cho chức vụ Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine.

Một nguồn tin mô tả Chánh văn phòng Yermak là trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky, chịu trách nhiệm giám sát ưu tiên đối nội và đối ngoại, cảnh báo rằng sự ra đi của ông Yermak có thể đe dọa Chính phủ, bởi nhiều bộ trưởng có mối quan hệ mật thiết với ông.

Trong khi đó, nhà báo Oliver Carroll đưa tin rằng các cuộc thảo luận đã được lên kế hoạch tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa ông Yermak và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị hủy bỏ, nói rằng quan chức Mỹ "có thể không biết về vụ bê bối mà ông Yermak đang vướng vào".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025