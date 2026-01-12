Ông Trump nói Iran đề nghị đàm phán sau lời cảnh báo của Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị đàm phán sau lời cảnh báo tấn công vào nước này của Mỹ.

Theo AP, Tổng thống Trump ngày 11/1 cho biết chính quyền của ông đang đàm phán để sắp xếp một cuộc gặp với Iran. "Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì bị Mỹ đánh bại. Iran muốn đàm phán", ông Trump nói.

“Cuộc gặp đang được lên kế hoạch, nhưng chúng ta có thể phải hành động trước vì những gì đang xảy ra (biểu tình tại Iran) trước cuộc gặp. Dù vậy, cuộc gặp đang được lên kế hoạch. Iran đã liên lạc, họ muốn đàm phán”, ông Trump nói tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: NurPhoto.

Tuy nhiên, Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về việc này.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ "giúp đỡ" những người biểu tình ở Iran. Ông Trump đã được báo cáo về các phương án quân sự, bao gồm cả khả năng tấn công các mục tiêu phi quân sự ở Tehran, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Đáp lại lời cảnh báo của Mỹ, theo RT, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Iran sẽ tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu phát hiện một cuộc tấn công tiềm tàng vào nước này.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran sẽ biến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, tất cả trung tâm và căn cứ quân sự, cũng như các tàu chiến Mỹ trong khu vực thành mục tiêu hợp pháp”, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf khẳng định hôm 10/1.

“Chúng tôi không chỉ giới hạn hành động của mình ở việc phản ứng sau khi bị tấn công mà sẽ hành động dựa trên những dấu hiệu về mối đe dọa, để không ai đưa ra những tính toán sai lầm dẫn đến thảm họa”, ông nói thêm.

