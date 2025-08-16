Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Mỹ vào tuần sau

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông sẽ đến Washington vào tuần tới để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump đã thông báo cho tôi về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, về những điểm chính của cuộc trò chuyện. Tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Trump tất cả chi tiết về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Washington vào ngày 18/8. Cám ơn lời mời của Ngài", Tổng thống Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng ông đã có "cuộc trò chuyện dài và ý nghĩa" kéo dài khoảng 90 phút với Tổng thống Trump ngay sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố trên Telegram rằng ông ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về một cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Trợ lý của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov, trước đó cho biết Nga và Mỹ vẫn chưa thảo luận về một cuộc họp ba bên tiềm năng.

“Chúng tôi đã thảo luận về những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Putin đã được chào đón nồng nhiệt khi tới Alaska ngày 15/8 (giờ địa phương) để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đều ca ngợi các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng và tốt đẹp. Mặc dù ông Putin và ông Trump không đạt được thỏa thuận nào về Ukraine, nhưng Tổng thống Trump nói rằng các bên đã tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột.

