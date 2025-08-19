Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Zelensky nói gì về cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi cuộc hội đàm vừa qua với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng là cuộc gặp tốt nhất mà họ từng có.

An An (Theo RT)

Theo RT, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8, 3 ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska diễn ra.

Tổng thống Zelensky ca ngợi cuộc hội đàm này với Tổng thống Trump là cuộc gặp tốt nhất mà họ từng có. Trong cuộc gặp, lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã thảo luận về đảm bảo an ninh tiềm năng (cho Kiev) và con đường hướng tới hòa bình với Nga.

"Tôi muốn cám ơn Tổng thống Trump về cuộc gặp này. Đây là cuộc gặp tốt nhất mà chúng tôi từng có, điều này rất quan trọng", ông Zelensky nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

trump1.png
Tổng thống Trump (phải) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8/2025. Ảnh: Getty.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm ông đã thông báo tóm tắt cho các quan chức Mỹ về tình hình chiến trường, nêu rõ "ai thực sự kiểm soát từng khu vực". Các bên mô tả cuộc thảo luận là một bước tiến tích cực hướng tới việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga.

"Mục tiêu chính của chúng tôi là một nền hòa bình vững mạnh và lâu dài cho Ukraine và châu Âu", Tổng thống Zelensky nói, nhấn mạnh rằng ông đã sẵn sàng cho một cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

ukraine1.png
Tổng thống Donald Trump hội đàm với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 18/8/2025. Ảnh: EPA.

Tổng thống Putin trước đó nói rằng ông sẵn sàng gặp ông Zelensky sau khi các điều khoản hòa bình được chuẩn bị để ký kết.

Nga vẫn khẳng định ủng hộ một nền hòa bình lâu dài hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời và nhấn mạnh rằng Ukraine phải từ bỏ các yêu sách đối với các vùng lãnh thổ mới đã sáp nhập vào Nga, cũng như từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Tổng thống Zelensky xác nhận rằng các cuộc đàm phán tại Washington đã thảo luận về khả năng trao đổi đất đai, nhưng tái khẳng định Kiev sẽ không sẵn sàng nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào hoặc công nhận biên giới mới của Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska

Nguồn video: RT
