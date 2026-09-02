Iran nói về khả năng quay lại thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ

Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết, Iran sẵn sàng quay lại thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Mỹ hồi tháng 6/2026 nếu Washington cũng làm như vậy.

Theo AP, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng: “Nếu Mỹ quay trở lại thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ, Iran sẽ ngay lập tức đáp lại”.

Bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6/2026 kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và khởi động thời hạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn. Iran đồng ý rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz và cho phép tàu thuyền đi qua trong thời gian này, còn Mỹ đồng ý chấm dứt phong tỏa hải quân, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, miễn trừ cho xuất khẩu dầu mỏ của Iran cùng nhiều điều khoản khác.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ. Theo AP, Mỹ dường như ít quan tâm đến việc quay lại thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng 6 nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Iran đã hợp tác với Oman để xây dựng khuôn khổ quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, mặc dù vẫn chưa rõ liệu kế hoạch này có được Mỹ chấp nhận hay không.

Các quốc gia vùng Vịnh khác đã nhấn mạnh sự cần thiết phải mở lại eo biển vô điều kiện.

Hôm 1/9, Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út đã gặp Quốc vương Haitham bin Tariq của Oman, hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) đưa tin. Hai bên đã thảo luận về “những nỗ lực đang diễn ra nhằm duy trì an ninh và ổn định khu vực”, nhưng không đề cập cụ thể đến eo biển Hormuz.

Hai tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz

Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải vương quốc Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ tấn công vào một tàu ở eo biển Hormuz, và báo cáo thứ hai về một sự cố liên quan đến một tàu chở dầu ở vùng biển lân cận.

Trong vụ việc đầu tiên, UKMTO cho biết, một tàu chở dầu đã bị trúng 3 vật thể phóng vào hôm 31/8 khi đang trên đường rời khỏi Vịnh Ba Tư qua eo biển phía đông Oman.

Cơ quan giám sát cho biết không có báo cáo nào về thương vong trên tàu hoặc bất kỳ tác động nào đến môi trường từ vụ tấn công.

Trong vụ việc thứ hai, UKMTO đã nhận được báo cáo "liên quan đến một tàu chở dầu và lực lượng quân sự" ngoài khơi bờ biển Oman, phía đông eo biển Hormuz, hôm 31/8.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Một số tàu ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, hồi tháng 4/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.

UAE đánh chặn máy bay không người lái của Iran

Hôm 31/8, Iran đã phóng một máy bay không người lái vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và Bộ Quốc phòng UAE cho biết thiết bị này đã bị đánh chặn trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước này.

UAE gọi vụ tấn công là “sự leo thang nguy hiểm” từ phía Iran.

Trước đó, sau một thời gian tạm lắng, hôm 30/8, Mỹ đã tấn công các bệ phóng tên lửa trên một hòn đảo của Iran, nói rằng chúng đang chuẩn bị rải thủy lôi xuống eo biển Hormuz. Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Jordan, nhưng tất cả đều bị đánh chặn.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng: "Iran không tìm cách gây chiến nhưng chúng tôi sẽ đáp trả dứt khoát những hành động gây hấn".

Tuần trước, sau 6 tháng kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát hồi tháng 2/2026, Mỹ tuyên bố chuyển trọng tâm sang tăng cường áp lực kinh tế đối với Iran, thay vì hành động quân sự. Chiến lược thay đổi này tập trung vào các mối đe dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia hoặc thực thể nào tiếp tục giao dịch với Tehran.

Richard Goldberg, người từng là cố vấn cấp cao về Iran tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng, lập luận rằng Iran hiện đang rơi vào "tình thế chưa từng có tiền lệ" nếu chính quyền (Mỹ) tiếp tục thực hiện một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ đối với các đối tác thương mại của Iran. Dù vậy, nước Cộng hòa Hồi giáo này từng thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ trước đây.

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