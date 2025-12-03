Hà Nội

Thế giới

Pháp tìm cách can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine?

Theo Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR), Pháp vẫn đang tìm cách can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 2/12, SVR cho rằng Pháp vẫn đang tìm cách can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Cơ quan này viện dẫn một sắc lệnh mới của Pháp cho phép sử dụng các công ty quân sự tư nhân để hỗ trợ các quốc gia nước ngoài tham gia vào xung đột vũ trang.

SVR khẳng định không có sự mơ hồ về việc Pháp đang nhắm đến quốc gia nào, xét sự sự ủng hộ bền bỉ của nước này dành cho Ukraine. Cơ quan này lập luận rằng các đơn vị phòng không cơ động của Ukraine và những loại máy bay hạn chế của phương Tây không thể hoàn toàn chống lại các cuộc tấn công của Nga, và việc vận hành máy bay chiến đấu Mirage do Pháp sản xuất cùng các hệ thống tiên tiến khác đòi hỏi chuyên môn mà Ukraine không có.

phap.png
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TASS.

SVR cảnh báo rằng sự hiện diện của các công ty quân sự tư nhân Pháp tại Ukraine dưới vỏ bọc nào đó sẽ bị Moscow coi là sự tham gia trực tiếp của Paris vào cuộc xung đột và những công ty này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần nêu khả năng triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine. Hồi tháng 8/2025, ông phát biểu trước các phóng viên tại Washington (Mỹ) rằng các nước châu Âu "cần hỗ trợ Ukraine bằng bộ binh" và khẳng định Kiev phải có một "quân đội hùng mạnh".

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã bác bỏ ý tưởng này, trong đó Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Romania và Croatia đã loại trừ khả năng gửi quân (tới Ukraine).

Các quan chức Nga đã bác bỏ những cáo buộc của phương Tây cho rằng Moscow có ý định tấn công các quốc gia EU hoặc NATO. Moscow cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội NATO ở Ukraine đều là không thể chấp nhận được và cảnh báo rằng những lực lượng như vậy sẽ là mục tiêu hợp pháp trong các cuộc giao tranh.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
Thế giới

Nga nói Châu Âu 'tự rút lui' khỏi đàm phán hòa bình về Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine.

Theo RT ngày 30/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine và thực chất họ đã "tự rút lui" khỏi tiến trình đàm phán thông qua hành động của chính mình.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra phát biểu này hôm 30/11 sau khi được nhà báo Pavel Zerubin hỏi rằng liệu Châu Âu có quyền "vô lý" thúc đẩy một số vai trò trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Ukraine hay không.

Xem chi tiết

Thế giới

Hé lộ kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida

Mỹ và Ukraine đều cho biết cuộc đàm phán diễn ra "tích cực" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

NBC News đưa tin ngày 1/12, các quan chức cấp cao của Mỹ và một phái đoàn Ukraine đã gặp nhau tại Florida (Mỹ) ngày 30/11 để tham gia vòng thảo luận mới nhất về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đại diện phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff trong khi phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, dẫn đầu. Cùng tham dự cuộc đàm phán còn có Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người không giữ chức vụ chính thức nào trong Chính phủ Mỹ nhưng đóng vai trò cố vấn không chính thức.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Trump từ chối lời đề nghị gặp mặt trong tuần này của Ukraine?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối lời đề nghị gặp mặt của Ukraine trong tuần này.

RT đưa tin, sau cuộc họp giữa đại diện Mỹ, Ukraine và Châu Âu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện sự sẵn sàng gặp Tổng thống Trump trước Lễ Tạ ơn để "ký một thỏa thuận".

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã từ chối lời đề nghị gặp mặt trong tuần này của Ukraine, khiến cố vấn của ông Zelensky vô cùng thất vọng.

Xem chi tiết

