Pháp tìm cách can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine?

RT đưa tin ngày 2/12, SVR cho rằng Pháp vẫn đang tìm cách can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Cơ quan này viện dẫn một sắc lệnh mới của Pháp cho phép sử dụng các công ty quân sự tư nhân để hỗ trợ các quốc gia nước ngoài tham gia vào xung đột vũ trang.

SVR khẳng định không có sự mơ hồ về việc Pháp đang nhắm đến quốc gia nào, xét sự sự ủng hộ bền bỉ của nước này dành cho Ukraine. Cơ quan này lập luận rằng các đơn vị phòng không cơ động của Ukraine và những loại máy bay hạn chế của phương Tây không thể hoàn toàn chống lại các cuộc tấn công của Nga, và việc vận hành máy bay chiến đấu Mirage do Pháp sản xuất cùng các hệ thống tiên tiến khác đòi hỏi chuyên môn mà Ukraine không có.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TASS.

SVR cảnh báo rằng sự hiện diện của các công ty quân sự tư nhân Pháp tại Ukraine dưới vỏ bọc nào đó sẽ bị Moscow coi là sự tham gia trực tiếp của Paris vào cuộc xung đột và những công ty này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần nêu khả năng triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine. Hồi tháng 8/2025, ông phát biểu trước các phóng viên tại Washington (Mỹ) rằng các nước châu Âu "cần hỗ trợ Ukraine bằng bộ binh" và khẳng định Kiev phải có một "quân đội hùng mạnh".

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã bác bỏ ý tưởng này, trong đó Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Romania và Croatia đã loại trừ khả năng gửi quân (tới Ukraine).

Các quan chức Nga đã bác bỏ những cáo buộc của phương Tây cho rằng Moscow có ý định tấn công các quốc gia EU hoặc NATO. Moscow cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội NATO ở Ukraine đều là không thể chấp nhận được và cảnh báo rằng những lực lượng như vậy sẽ là mục tiêu hợp pháp trong các cuộc giao tranh.

