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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump cân nhắc cuộc tấn công mới vào Iran?

Nhà Trắng úp mở về việc Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Nhà Trắng ngày 31/7 đã ra tín hiệu rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản được nêu trong thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được vào tháng 6/2026.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt một lần nữa bày tỏ sự thất vọng của chính quyền Mỹ, cáo buộc rằng Tehran đã ký một bản ghi nhớ với Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn nhưng sau đó nhanh chóng "phá vỡ nó, bắn vào các tàu thương mại và làm hại binh sĩ Mỹ".

“Tổng thống Trump sẽ không đứng ngoài cuộc và cho phép hành vi này xảy ra. Iran sẽ tiếp tục phải trả giá cho đến khi họ ngồi vào bàn đàm phán theo cách mà Tổng thống Trump cho là có ý nghĩa”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt tuyên bố vào tối 31/7.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Bà Leavitt đưa ra lời cảnh báo mới sau khi ông Trump trước đó cùng ngày nói với các phóng viên rằng "chúng ta chỉ muốn chiến thắng" ở Iran và ra tín hiệu cho thấy dự kiến ​​hành động quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa.

“Chúng ta sẽ giáng cho họ (Iran) một đòn rất mạnh. Đến một lúc nào đó họ sẽ phải nói 'Chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa", ông Trump nhấn mạnh.

Không có cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Iran trong đêm 31/7, nhưng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã tấn công thêm 2 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, và Kuwait cho biết đã bắn hạ máy bay không người lái trong không phận nước này.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã nhắm mục tiêu vào 1 căn cứ không quân ở Kuwait bằng máy bay không người lái để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ hôm 30/7.

"Các cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào một số cơ sở quân sự quan trọng, gây thiệt hại vật chất do mảnh vỡ rơi xuống nhưng không có thương vong", Bộ Quốc phòng Kuwait ngày 31/7 thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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