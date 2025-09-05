Tổng thống Putin mời ông Zelensky tới Moscow để đàm phán

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán.

Theo Pravda, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/9 cho biết Tổng thống Putin đã mời nhà lãnh đạo Ukraine tới Moscow để đàm phán, song ông Zelensky đã từ chối đề xuất này.

Hãng RBC (Nga) dẫn lời ông Peskov cho biết, tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông hôm 5/9, Tổng thống Putin khẳng định rằng ông không có ý định gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại nơi nào khác ngoài Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.

"Phía Ukraine muốn có cuộc gặp này và đề xuất. Tôi đã nói là tôi sẵn sàng, xin mời đến (Moscow). Chúng tôi sẽ đảm bảo điều kiện làm việc và an ninh", Tổng thống Putin nói.

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Nếu ai đó thực sự muốn gặp chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng. Nơi tốt nhất để diễn ra cuộc gặp này là thủ đô Moscow", ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh, đồng thời bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc gặp ở nơi khác.

Trước đó, phát biểu trước các phóng viên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 3/9, Tổng thống Nga Putin gợi ý rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky có thể đến thủ đô Moscow để đàm phán về các điều khoản hòa bình.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng X, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Sibiga đã bác bỏ khả năng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky diễn ra tại thủ đô nước Nga, cho rằng đề xuất này là "không thể chấp nhận được".

