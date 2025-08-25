Mỹ nói Nga đã nhượng bộ đáng kể trong hòa đàm Ukraine

Theo ABC News, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 24/8 cho biết, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã "linh hoạt" trong một số yêu cầu của họ.

"Tôi nghĩ rằng Nga đã có những nhượng bộ đáng kể trong cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Họ thực sự sẵn sàng linh hoạt trong một số yêu cầu cốt lõi của mình. Họ đã thảo luận về những gì cần thiết để chấm dứt xung đột. Tất nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nếu không xung đột đã kết thúc. Nhưng chúng tôi đang tham gia vào tiến trình ngoại giao này một cách thiện chí", ông Vance nói.

Tổng thống Trump (phải) và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA.

Phó Tổng thống Mỹ nói thêm rằng việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga là có thể, nhưng quyết định đó sẽ được đưa ra dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Trong cuộc phỏng vấn riêng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: "Chúng tôi tôn trọng Tổng thống Trump vì ông ấy bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ. Và tôi có lý do để tin rằng Tổng thống Trump tôn trọng Tổng thống Vladimir Putin vì ông ấy bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga. Và bất cứ điều gì hai nhà lãnh đạo thảo luận với nhau đều không phải là bí mật. Chúng tôi muốn hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Trump cũng muốn điều đó".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Pool.

Ông Lavrov nói thêm với NBC rằng chưa có cuộc gặp nào được lên lịch giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky như Tổng thống Trump đã thúc đẩy, nhấn mạnh rằng cần phải có một chương trình nghị sự trước khi mọi việc hoàn tất.

