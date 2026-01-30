Hà Nội

Xã hội

'Tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù

Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên, đối tượng chỉ đạo đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù.

Thiên Tuấn

Chiều 30/1, phiên xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng tiếp tục diễn ra.

Phiên xét xử buổi sáng nay đã tạm hoãn do bị cáo Thiên sức khỏe yếu, liên tục nôn ói, cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

anh-chup-man-hinh-2026-01-30-luc-155326.png

Đầu giờ chiều, qua thăm khám, các bác sĩ xác định Nguyễn Văn Thiên tỉnh táo, có thể tự phục hồi, đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.

Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên mức án 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù.

Trước đó, công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, mặc dù trong suốt quá trình điều tra, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội song căn cứ vào lời khai của người làm chứng, lời khai của Nguyễn Long Vũ, camera an ninh tại hiện trường, bản ghi âm lời nói của bị cáo Thiên, bản kết luận giám định,... Viện Kiểm sát có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Từ những phân tích, nhận định trên, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 30-36 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Long Vũ 8-14 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Viện Kiểm sát cho rằng, việc truy tố Nguyễn Văn Thiên về hành vi xúi giục là hoàn toàn đúng người, đúng tội và không oan sai.

