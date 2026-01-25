Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ 3 người tử vong bất thường ở Quảng Trị

Phát hiện 3 người nằm bất động trên đường Võ Nguyên Giáp, người dân phường Đồng Hới (Quảng Trị) đã cấp báo cơ quan Công an.

Hạo Nhiên

Ngày 25/01, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc ba người tử vong trong đêm ở phường Đồng Hới.

tu-vong-1082-1440.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: MT

Trước đó, khoảng 0h30 cùng ngày, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện 3 người đã tử vong tại chỗ, một người khác trong tình trạng bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an xác định xung quanh hiện trường có mẫu chai thủy tinh bị vỡ, mã tấu và bên cạnh có một xe máy bị hư hỏng phần đầu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video xác minh nữ sinh bị đánh hội đồng ở Lâm Đồng:

(Nguồn: SGGP)
#Công an #Quảng Trị #điều tra #tử vong #bất thành #đánh nhau

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

2 nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng phóng xe máy truy đuổi, lạng lách đánh võng, dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn đường phố.

Ngày 25/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Trong số này, 4 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Đức Dũng, Lê Tấn Phước, Phạm Minh Đức, Nguyễn Quốc Trung (từ 16 - 19 tuổi, cùng trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Hà Nội khống chế thanh niên mang hung khí đi đánh nhau

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 đã phát hiện, khống chế một đối tượng mang theo nhiều hung khí để đánh nhau.

Ngày 24/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đêm 23/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 do Trung tá Nguyễn Đức Sơn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao phía trước cây xăng La Khê, thuộc địa bàn phường Hà Đông.

Đến khoảng 21h40, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, trong đó người ngồi sau mang theo một túi đựng vợt cầu lông có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng ngồi sau.

Xem chi tiết

Xã hội

Vụ học sinh ở Hà Tĩnh đánh nhau, một em đã tử vong thương tâm

Sau hơn một tháng điều trị, em Nguyễn Khâm M. (học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 7/11, thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, sau một thời gian điều trị thương tích do bị bạn đánh, em Nguyễn Khâm M (trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h25 ngày 24/9, sau giờ tan học, em Nguyễn Khâm M (học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc) cùng hai bạn học là Thiều Quang H (lớp 9D) và Võ Quốc A (lớp 9B) đã xảy ra xô xát với Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) - học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới