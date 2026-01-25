Điều tra vụ 3 người tử vong bất thường ở Quảng Trị

Phát hiện 3 người nằm bất động trên đường Võ Nguyên Giáp, người dân phường Đồng Hới (Quảng Trị) đã cấp báo cơ quan Công an.

Ngày 25/01, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc ba người tử vong trong đêm ở phường Đồng Hới.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MT

Trước đó, khoảng 0h30 cùng ngày, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện 3 người đã tử vong tại chỗ, một người khác trong tình trạng bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an xác định xung quanh hiện trường có mẫu chai thủy tinh bị vỡ, mã tấu và bên cạnh có một xe máy bị hư hỏng phần đầu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video xác minh nữ sinh bị đánh hội đồng ở Lâm Đồng: