Tông đuôi xe container, nữ bệnh nhân thoát cửa tử sau 5 giờ phẫu thuật

Ca chấn thương đặc biệt nghiêm trọng được kích hoạt báo động đỏ, đưa người bệnh vào phòng mổ chỉ ít phút sau khi tiếp nhận.

Chấn thương sọ não hở, tổ chức não thoát ra ngoài

Trên đường trở về nhà sau ca làm chiều muộn, chị N.T.M.C. (40 tuổi, Hà Nội) điều khiển xe máy thì chiếc xe container phía trước bất ngờ dừng lại. Do khoảng cách quá gần, chị không kịp xử lý và tông thẳng vào đuôi xe.

Sau cú va chạm mạnh, chị C. rơi vào trạng thái tỉnh chậm và được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng. BSCKII Tạ Việt Phương, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Thần kinh sọ não, trực tiếp thăm khám và nhanh chóng hội chẩn với Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện để kích hoạt quy trình báo động đỏ.

Hình ảnh xương sọ não của bệnh nhân sau tai nạn - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, người bệnh có Glasgow 13 điểm, đồng tử hai bên phản xạ ánh sáng yếu, huyết áp 90/55 mmHg, mạch 101 lần/phút. Vùng trán có vết thương rộng hơn 12 cm, cắt ngang vùng trán - đỉnh, chảy nhiều máu kèm dịch não tủy và tổ chức não, cùng nhiều mảnh xương vỡ.

Hàm mặt biến dạng, sưng nề, chảy nhiều máu qua mũi và hai tai. Người bệnh được sơ cứu, đặt ống nội khí quản, nẹp cột sống cổ bằng Colier và bất động cánh cẳng tay trái.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy chấn thương sọ não hở vùng trán, vỡ xương trán, gãy xương thái dương phải và xương đỉnh trái. Bệnh nhân còn bị gãy phức tạp xương hàm phải, xương trán hai bên với nhiều mảnh rời; gãy thành xoang bướm, thành ngoài, thành trong và trần ổ mắt hai bên, sàn ổ mắt phải, mỏm chân bướm và xương chính mũi.

Bệnh nhân có tụ máu đa xoang, tụ máu và khí phần mềm vùng trán, mặt. Đặc biệt, tổ chức não đã thoát ra ngoài qua vết thương hở vùng trán.

Hơn 5 giờ phẫu thuật, xử lý hàng loạt tổn thương

Trước tình trạng nguy kịch, các ê-kíp liên quan được huy động khẩn cấp. Chỉ ít phút sau đánh giá ban đầu, người bệnh được chuyển thẳng lên phòng mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ. Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh sọ não tiến hành xử lý tổn thương, vá xoang tĩnh mạch dọc trên bằng cân cơ thái dương tại chỗ; lấy toàn bộ dị vật trong vùng tổn thương não, gồm mảnh xương nhỏ, tóc, cát...

Các khối máu tụ được giải phóng, vị trí tổn thương nhu mô não được cầm máu. Ê-kíp đồng thời ghép lại từng mảnh xương hàm, xương ổ mắt và xương sọ vùng trán; khâu tạo hình trùng màng cứng và đặt dẫn lưu dịch não.

Sau phẫu thuật, người bệnh được mở khí quản phân tầng nhằm hạn chế nguy cơ máu từ vùng hàm mặt và tầng sọ trước, giữa chảy vào đường hô hấp.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cuộc mổ hoàn thành nhờ sự phối hợp khẩn trương của nhiều chuyên khoa. Tuy nhiên, do mức độ chấn thương rất nặng, người bệnh tiếp tục được theo dõi và hồi sức tích cực.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, chị C. được điều trị an thần, thở máy qua mở khí quản. Ngày đầu sau phẫu thuật, vết mổ sọ não khô, dẫn lưu ra khoảng 30 ml dịch máu đen, người bệnh chỉ sốt nhẹ. Ngày thứ hai, lượng dịch dẫn lưu còn 15 ml dịch nâu đen. Sau 3 ngày, dẫn lưu không còn ra thêm dịch và được rút.

Người bệnh được hồi sức tích cực sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Người bệnh ngồi dậy nói chuyện sau 5 ngày phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đến ngày thứ 5, chị C. dần hồi tỉnh, nhận biết khi được gọi hỏi. Diễn biến tiếp tục thuận lợi. Ngày thứ 12 sau phẫu thuật, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bắt đầu nói chuyện. Vùng khuyết sọ phẳng, không căng phồng.

Từ một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não hở đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức não thoát ra ngoài và nguy cơ tử vong cao, chị C. đã hồi phục vượt ngoài mong đợi. Dự kiến người bệnh được xuất viện trong vài ngày tới.

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