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Sống Khỏe

Trả lại nụ cười cho nam thanh niên liệt mặt 7 năm sau phẫu thuật u não

Liệt mặt hoàn toàn sau phẫu thuật u não, nam thanh niên 26 tuổi đã phục hồi nụ cười và khả năng nhắm mắt sau nhiều năm mặc cảm.

Thúy Nga

Liệt mặt kéo dài gần 7 năm sau phẫu thuật u não

Bệnh nhân N.P.N., 26 tuổi, ở Sơn La, từng trải qua ca phẫu thuật lấy bỏ khối u lớn vùng góc cầu tiểu não. Khối u được lấy bỏ hoàn toàn, song do nằm sát dây thần kinh số VII - dây thần kinh chi phối vận động cơ mặt - quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn. Liệt mặt là biến chứng đã được tiên lượng ở những trường hợp có khối u lớn tại vị trí này.

Sau phẫu thuật, người bệnh bị liệt hoàn toàn nửa mặt trái. Khuôn mặt mất cân đối, miệng lệch khi cười và mắt không thể nhắm kín. Tình trạng kéo dài gần 7 năm, ảnh hưởng không chỉ đến biểu lộ cảm xúc mà còn gây khó khăn trong sinh hoạt, giao tiếp và công việc.

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Khuôn mặt mất cân đối rõ rệt, miệng lệch sang một bên khi cười, mắt không thể nhắm kín - Ảnh BVCC

TS.BS Bùi Mai Anh, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp liệt mặt mạn tính kéo dài, cơ mặt đã teo nhiều nên việc phục hồi đặc biệt khó khăn.

Không nhắm kín mắt còn khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ khô giác mạc và tổn thương bề mặt nhãn cầu. Với một người trẻ đang học tập, làm việc và xây dựng tương lai, di chứng này đồng thời tạo ra những rào cản tâm lý đáng kể.

Hai cuộc phẫu thuật phục hồi vận động khuôn mặt

Sau khi được tư vấn, gia đình quyết định lựa chọn phẫu thuật phục hồi liệt mặt bằng kỹ thuật vi phẫu. Thay vì chỉ treo tĩnh để cải thiện sự cân đối khi nghỉ, các bác sĩ lựa chọn chuyển vạt cơ chức năng có thần kinh đi kèm nhằm tái tạo vận động cho khuôn mặt.

Mục tiêu điều trị tập trung vào hai chức năng quan trọng: phục hồi nụ cười cân xứng và khả năng nhắm mắt.

Ở lần phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ chuyển cơ chức năng để phục hồi vận động vùng miệng, đồng thời đặt thần kinh xuyên mặt nhằm chuẩn bị cho quá trình phục hồi vận động mắt.

Sau khoảng 3 tháng, người bệnh bắt đầu xuất hiện vận động cơ mặt bên liệt. Đến tháng thứ 9, nụ cười đã trở nên cân xứng và có thể chủ động.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Bùi Mai Anh, đây là nụ cười chủ động, không phụ thuộc vào các động tác hỗ trợ khác của cơ thể, là một trong những mục tiêu khó trong điều trị liệt mặt mạn tính.

Sau đó, khi hệ thống thần kinh được chuẩn bị cho quá trình phục hồi hoạt động cơ vòng mi, các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật thứ hai, chuyển cơ nhằm phục hồi chức năng nhắm mắt.

Sau khoảng 5-6 tháng tập phục hồi chức năng, tình trạng hở mi từ 5-6 mm khi nhắm mắt đã cải thiện rõ rệt. Hiện người bệnh chỉ còn hở khoảng 1-2 mm khi nhắm nhẹ và có thể nhắm kín hoàn toàn khi chủ động dùng lực.

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Người bệnh tự tin hơn trong cuộc sống - Ảnh BVCC

Sau điều trị, người bệnh có thể cười cân đối, tự nhiên và biểu lộ cảm xúc gần như bình thường. Kết quả này mang ý nghĩa vượt ra ngoài yếu tố thẩm mỹ.

Theo TS.BS Bùi Mai Anh, liệt mặt mạn tính có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, giao tiếp và khả năng hòa nhập xã hội. Với người trẻ, việc khôi phục nụ cười và biểu cảm khuôn mặt giúp giảm mặc cảm, tăng sự tự tin trong công việc và các mối quan hệ.

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#Liệt mặt #Phẫu thuật tạo hình #Phục hồi vận động mặt #Chấn thương thần kinh #Y học Việt Nam

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