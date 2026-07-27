Phẫu thuật u não qua đường rạch 3cm tại cung mày giúp bảo tồn thị lực

Đau đầu kéo dài nhiều năm nhưng không xác định được nguyên nhân, một người phụ nữ 59 tuổi ở Đồng Tháp chỉ sử dụng thuốc giảm đau để kiểm soát triệu chứng. Cách đây hai năm, trong một lần chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, bệnh nhân được phát hiện có u màng não củ yên. Đây là khối u phát triển từ màng não vùng nền sọ, nằm gần nhiều cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng như dây thần kinh thị giác, tuyến yên và động mạch cảnh trong.

Mặc dù đã được bác sĩ tư vấn phẫu thuật, người bệnh quyết định tiếp tục theo dõi do khối u còn nhỏ và chưa ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Thời gian gần đây, các cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn, kèm theo tình trạng giảm thị lực. Kết quả chụp MRI sọ não có tiêm thuốc tương phản cho thấy khối u đã tăng kích thước và chèn ép lên giao thoa thị giác. Bệnh nhân được chỉ định vi phẫu lấy u nhằm ngăn nguy cơ mất thị lực và các biến chứng thần kinh.

Hình ảnh khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

ThS.BS Trần Vũ Hoàng Dương, Trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, triệu chứng thường gặp của các khối u vùng tuyến yên là đau đầu và mờ mắt. Nếu không được điều trị kịp thời, khối u có thể tiếp tục chèn ép giao thoa thị giác, gây suy giảm thị lực, đồng thời ảnh hưởng đến chức năng tuyến yên, dẫn đến các rối loạn nội tiết.

Đối với trường hợp này, ê-kíp phẫu thuật lựa chọn phương pháp vi phẫu lấy u qua đường cung chân mày (Supraorbital Keyhole). Đây là kỹ thuật ngoại thần kinh ít xâm lấn, sử dụng đường rạch da khoảng 3cm để tiếp cận khối u vùng nền sọ.

Kết quả, toàn bộ khối u được lấy trọn an toàn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt. Thị lực cải thiện từ mức 7/10 trước mổ lên 9/10 và được xuất viện trong tình trạng ổn định. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u màng não độ I lành tính, có tỷ lệ tái phát thấp.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca bệnh, ThS.BS. Trần Vũ Hoàng Dương cho biết, đây là khối u màng não xuất phát từ màng nhện ở vùng tuyến yên. Xung quanh khối u là nhiều cấu trúc quan trọng như tuyến yên, động mạch cảnh trong và dây thần kinh thị giác. Nếu thao tác không chính xác có thể gây suy tuyến yên, tổn thương mạch máu hoặc ảnh hưởng đến thị lực của người bệnh.

Theo các chuyên gia ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, phẫu thuật Supraorbital Keyhole hiện là xu hướng trong điều trị các bệnh lý nền sọ nhờ giảm mức độ xâm lấn nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả điều trị đối với những trường hợp phù hợp.

So với phương pháp mở sọ truyền thống, kỹ thuật này có một số ưu điểm như đường rạch da nhỏ khoảng 3cm được giấu trong cung mày, hạn chế tổn thương mô não và cấu trúc xương sọ, giảm mất máu, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện, đồng thời góp phần giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp u não đều có thể áp dụng phương pháp này. Chỉ định phẫu thuật phụ thuộc vào vị trí, kích thước, đặc điểm khối u cũng như tình trạng của từng người bệnh.

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