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Chính trị

Việt Nam-Australia thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Australia.

Việt Dũng

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, ngày 22/7, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.

Hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng trước đà phát triển tích cực và những tiến triển quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì trao đổi thường xuyên, qua đó tăng cường chia sẻ đánh giá, phối hợp lập trường và hành động, đóng góp vào việc củng cố môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực ưu tiên, nhất là khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, tăng cường khả năng tự cường kinh tế và tạo thuận lợi thúc đẩy các dự án hỗ trợ hợp tác phát triển.

Hai Bộ trưởng hoan nghênh việc các cơ quan liên quan đang tích cực trao đổi về khả năng tổ chức một sự kiện kết nối khoa học-công nghệ theo đề xuất của Việt Nam, coi đây là cơ hội mở rộng liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên bình diện khu vực và đa phương, hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên hợp quốc... Bộ trưởng Penny Wong đánh giá cao thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN, khẳng định Australia ủng hộ ASEAN củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm và nâng cao năng lực đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngừa xung đột trong bối cảnh hiện nay.

Trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực, hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN, nhấn mạnh yêu cầu duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hai Bộ trưởng cũng ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

vietnamplus.vn
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#Việt Nam #Australia #hợp tác #ASEAN #ngoại giao #quốc tế

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Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương,

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