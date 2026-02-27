Hà Nội

Xã hội

Táo tợn bắt phụ nữ, cướp tài sản rồi bán sang Campuchia

Nạn nhân là một phụ nữ trung niên, đã lợi dụng sơ hở của nhóm cướp để tháo chạy thoát thân trước khi bị chúng toan tính bán sang Campuchia.

Xuân Danh

Ngày 27/2, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang điều tra, làm rõ vụ “Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn. Đồng thời công an cũng đang làm rõ vai trò của từng đối tượng gồm: Võ Văn Tường (42 tuổi, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh, cầm đầu) và các đồng phạm: Nguyễn Văn Nhân, Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thành Thọ, Lý Kim Toàn…

1-2.jpg
Các đối tượng (từ người thứ 2 từ trái sang) tại trụ sở Công an.

Trước đó, vào tối 21/2 (mùng 5 Tết), người phụ nữ (41 tuổi, ở xã Tân Long, Tây Ninh) điều khiển xe máy SH lưu thông trên Quốc lộ 62 hướng từ phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) để đến xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Di chuyển được vài km, đến cầu Mộc Hóa (Tây Ninh), người phụ nữ bị nhóm người đi trên ô tô 4 chỗ màu trắng chặn đầu xe. Chưa hiểu chuyện gì, người phụ nữ bị các đối tượng lao đến khống chế, cướp điện thoại và tiền.

Nạn nhân sau đó bị đưa lên xe ô tô chở thẳng đến nhà nghỉ L.T (ở xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh). Trong quá trình di chuyển, một đối tượng trong nhóm còn đánh đập và dùng dao uy hiếp nạn nhân không được kháng cự. Tại nhà nghỉ, nhóm đối tượng tiếp tục đánh đập, buộc nạn nhân chuyển toàn bộ 157 triệu đồng có trong tài khoản vào tài khoản của nhóm đối tượng.

Sau một đêm khống chế nạn nhân tại nhà nghỉ, sáng 22/2, nhóm đối tượng chở nạn nhân bằng xe ô tô 7 chỗ di chuyển từ xã Tân Trụ về xã Bình Hiệp với ý định bán người phụ nữ qua Campuchia. Tuy nhiên, khi nhóm này dừng lại quán cơm ven Quốc lộ 62 (xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) để ăn uống, nạn nhân kịp bỏ trốn rồi đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an vào cuộc điều tra, truy xét và tạm giữ các đối tượng nói trên.

(Nguồn: THĐT)
