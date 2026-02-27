Khách sạn trá hình ổ mại dâm, 5 người bị tuyên án

Biến khách sạn thành nơi chứa mại dâm, bà chủ cùng 4 nhân viên lễ tân lĩnh án tù sau khi thu lợi hơn 31 triệu đồng.

Ngày 27/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Nhung (SN 1964, trú phường Hạc Thành) cùng 4 đồng phạm về tội “Chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng, năm 2024, sau khi tiếp quản khách sạn Đại Phát từ chồng, Nhung không kinh doanh lưu trú đúng quy định mà tổ chức hoạt động mại dâm ngay tại cơ sở này. Để duy trì hoạt động, Nhung bố trí 6 gái bán dâm lưu trú sẵn tại khách sạn, phục vụ khách khi có nhu cầu.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhung thuê 4 nhân viên lễ tân gồm Lê Xuân Tuấn (SN 1994), Lê Xuân Hợp (SN 1994), Đỗ Văn Dương (SN 2001) và Cao Văn Lãm (SN 2002) làm nhiệm vụ trực quầy, thỏa thuận giá, thu tiền và điều phối gái bán dâm lên phòng.

Theo thỏa thuận, khi khách thuê phòng và có nhu cầu mua dâm, lễ tân sẽ “ra giá” từ 400.000–600.000 đồng/lượt. Khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua mã QR vào tài khoản của Nhung, sau đó được bố trí phòng và sắp xếp người bán dâm phục vụ. Tiền thu được chia theo tỷ lệ: gái bán dâm hưởng từ 200.000–350.000 đồng/lượt, phần còn lại Nhung hưởng dưới hình thức tiền phòng và tiền môi giới.

Từ ngày 23 đến 28/12/2024, các bị cáo đã thực hiện hàng chục lượt mua bán dâm. Trong đó, Lê Xuân Tuấn trực tiếp sắp xếp 74 lượt khách, thu về hơn 24 triệu đồng; Lê Xuân Hợp và Đỗ Văn Dương mỗi người 12 lượt; Cao Văn Lãm 3 lượt. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 31 triệu đồng.

Khoảng 22h15 ngày 28/12/2024, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất khách sạn Đại Phát, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng ở tầng 3 và 4.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên phạt Lê Thị Nhung 6 năm tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng; Lê Xuân Tuấn 6 năm tù; Đỗ Văn Dương 5 năm 9 tháng tù; Lê Xuân Hợp 5 năm 3 tháng tù; Cao Văn Lãm 5 năm tù.

