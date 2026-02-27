Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khách sạn trá hình ổ mại dâm, 5 người bị tuyên án

Biến khách sạn thành nơi chứa mại dâm, bà chủ cùng 4 nhân viên lễ tân lĩnh án tù sau khi thu lợi hơn 31 triệu đồng.

Thanh Hà

Ngày 27/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Nhung (SN 1964, trú phường Hạc Thành) cùng 4 đồng phạm về tội “Chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng, năm 2024, sau khi tiếp quản khách sạn Đại Phát từ chồng, Nhung không kinh doanh lưu trú đúng quy định mà tổ chức hoạt động mại dâm ngay tại cơ sở này. Để duy trì hoạt động, Nhung bố trí 6 gái bán dâm lưu trú sẵn tại khách sạn, phục vụ khách khi có nhu cầu.

jjjj.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhung thuê 4 nhân viên lễ tân gồm Lê Xuân Tuấn (SN 1994), Lê Xuân Hợp (SN 1994), Đỗ Văn Dương (SN 2001) và Cao Văn Lãm (SN 2002) làm nhiệm vụ trực quầy, thỏa thuận giá, thu tiền và điều phối gái bán dâm lên phòng.

Theo thỏa thuận, khi khách thuê phòng và có nhu cầu mua dâm, lễ tân sẽ “ra giá” từ 400.000–600.000 đồng/lượt. Khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua mã QR vào tài khoản của Nhung, sau đó được bố trí phòng và sắp xếp người bán dâm phục vụ. Tiền thu được chia theo tỷ lệ: gái bán dâm hưởng từ 200.000–350.000 đồng/lượt, phần còn lại Nhung hưởng dưới hình thức tiền phòng và tiền môi giới.

Từ ngày 23 đến 28/12/2024, các bị cáo đã thực hiện hàng chục lượt mua bán dâm. Trong đó, Lê Xuân Tuấn trực tiếp sắp xếp 74 lượt khách, thu về hơn 24 triệu đồng; Lê Xuân Hợp và Đỗ Văn Dương mỗi người 12 lượt; Cao Văn Lãm 3 lượt. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 31 triệu đồng.

Khoảng 22h15 ngày 28/12/2024, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất khách sạn Đại Phát, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng ở tầng 3 và 4.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên phạt Lê Thị Nhung 6 năm tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng; Lê Xuân Tuấn 6 năm tù; Đỗ Văn Dương 5 năm 9 tháng tù; Lê Xuân Hợp 5 năm 3 tháng tù; Cao Văn Lãm 5 năm tù.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây chuyên bán dâm cho khách đi tour du lịch:

(Nguồn: THĐT)
#Thanh Hóa #khách sạn #mại dâm #nhân viên #lĩnh án #tuyên án

Bài liên quan

Xã hội

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì bán dâm kiêm 'tú bà' ở Hà Nội

Linh là á khôi của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh tham gia hoạt động bán dâm.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (22 tuổi, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

a-kho-i-jpeg-1770264703-2929-1770264839.jpg
Bùi Thị Phương Linh.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh phá đường dây bán dâm nam phục vụ 'quý bà'

Lực lượng chức năng kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường và phường Bắc Giang, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) vừa triệt phá đường dây bán dâm nam do Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại CT2A khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, ngày 21/1, lực lượng chức năng kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường và phường Bắc Giang, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang cặp đôi mua bán dâm ở quán cafe ở Vĩnh Long

Đôi nam nữ đang mua bán dâm tại quán cafe Hương Trà, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 27/01, trang thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Vĩnh Xuân vừa triệt phá thành công một cơ sở chứa mại dâm trá hình trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/01, Công an xã Vĩnh Xuân tiến hành kiểm tra quán cafe Hương Trà (ấp Vĩnh Thành A) phát hiện một đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới