Xã hội

CSGT xử nghiêm vi phạm đường sắt, kể cả… người đi bộ

Từ “mệnh lệnh” của lãnh đạo C08, lực lượng CSGT TP HCM đã bố trí lực lượng tuần tra xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm an toàn giao thông (ATGT) đường sắt.

Đăng Lê

Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông đường sắt gia tăng do vi phạm tại các đường ngang có cần chắn tự động, Cục CSGT (C08) chỉ đạo lực lượng CSGT Công an các tỉnh thành (PC08) trên toàn quốc có đường sắt đi qua bố trí lực lượng quay camera ghi nhận tất cả các trường hợp không chấp hành đèn, cần chắn để phạt nguội; đồng thời cũng sẽ có CSGT xử lý trực tiếp các trường hợp ôtô, môtô, xe đạp, kể cả người đi bộ vi phạm.

img-0272.jpg
CSGT Đội Rạch Chiếc ra quân xử lý vi phạm ATGT đường sắt phạt trực tiếp lẫn ghi hình camera phạt nguội.

Theo đó, các hành vi sẽ bị xử lý gồm: phương tiện hoặc người đi bộ vượt khi đèn đỏ bật, cần chưa hạ; vượt khi cần đã hạ an toàn. Ngoài ra lực lượng CSGT cũng sẽ theo dõi, đánh giá cần chắn, đèn tín hiệu, biển báo, tổ chức an toàn giao thông để kiến nghị lãnh đạo và các đơn vị có liên quan phối hợp để khắc phục, xử lý.

img-0270.jpg
Nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt bị phát hiện chiều 27/2.
img-0271.jpg
Chỉ trong gần 1 giờ, CSGT đã lập biên bản 5 trường hợp “dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt”.

Chiều 27/2 Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP HCM) đã phối hợp với Công an các phường có tuyến đường sắt đi qua như: Hiệp Bình, Dĩ An, Tân Đông Hiệp tiến hành ra quân xử lý vi phạm an toàn đường sắt. Chỉ trong gần 1 giờ, CSGT đã lập biên bản 5 trường hợp “dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt”.

Video: Hàng loạt trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt bị CSGT Rạch Chiếc phát hiện, xử lý.
Xuyên đêm khắc phục sự cố tai nạn đường sắt Bắc - Nam

Sáng 2/3, việc khắc phục sự cố đoàn tàu chở hàng HH62 kéo 20 toa, tải trọng 850,4 tấn va chạm với xe tải 26C - 032.88 tại Km 358+498 bị lật đang được lực lượng chức năng triển khai.

Sáng 2/3,  lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt cho biết, hiện đơn vị và các lực lượng chức năng khác đang khẩn trương khắc phục sự cố đoàn tàu chở hàng HH62 kéo 20 toa, tải trọng 850,4 tấn va chạm với xe tải 26C - 032.88 tại Km 358+498 bị lật đang được lực lượng chức năng triển khai.
 Hiện trường sự cố đường sắt Bắc - Nam. Ảnh: Văn Đức/Báo Hà Tĩnh.
Xã hội

Tai nạn đường sắt ở Lâm Đồng khiến một nhân viên tuần tra tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 0h40 ngày 7/2, khi tàu SE2 đi qua xã Tân Lập, va chạm với nhân viên tuần tra đang làm nhiệm vụ.

Sáng 7/2, ông Nguyễn Đắc Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến một nhân viên tuần tra đường sắt tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h40 ngày 7/2, tại lý trình Km1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tàu khách SE2 lưu thông theo hướng Nam – Bắc đã xảy ra va chạm với người đang làm nhiệm vụ tuần tra đường sắt.

