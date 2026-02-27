CSGT xử nghiêm vi phạm đường sắt, kể cả… người đi bộ

Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông đường sắt gia tăng do vi phạm tại các đường ngang có cần chắn tự động, Cục CSGT (C08) chỉ đạo lực lượng CSGT Công an các tỉnh thành (PC08) trên toàn quốc có đường sắt đi qua bố trí lực lượng quay camera ghi nhận tất cả các trường hợp không chấp hành đèn, cần chắn để phạt nguội; đồng thời cũng sẽ có CSGT xử lý trực tiếp các trường hợp ôtô, môtô, xe đạp, kể cả người đi bộ vi phạm.

CSGT Đội Rạch Chiếc ra quân xử lý vi phạm ATGT đường sắt phạt trực tiếp lẫn ghi hình camera phạt nguội.

Theo đó, các hành vi sẽ bị xử lý gồm: phương tiện hoặc người đi bộ vượt khi đèn đỏ bật, cần chưa hạ; vượt khi cần đã hạ an toàn. Ngoài ra lực lượng CSGT cũng sẽ theo dõi, đánh giá cần chắn, đèn tín hiệu, biển báo, tổ chức an toàn giao thông để kiến nghị lãnh đạo và các đơn vị có liên quan phối hợp để khắc phục, xử lý.

Nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt bị phát hiện chiều 27/2.

Chỉ trong gần 1 giờ, CSGT đã lập biên bản 5 trường hợp “dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt”.

Chiều 27/2 Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP HCM) đã phối hợp với Công an các phường có tuyến đường sắt đi qua như: Hiệp Bình, Dĩ An, Tân Đông Hiệp tiến hành ra quân xử lý vi phạm an toàn đường sắt. Chỉ trong gần 1 giờ, CSGT đã lập biên bản 5 trường hợp “dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt”.