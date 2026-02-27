Hà Nội

Xã hội

Công an Quảng Ngãi điều tra vụ thanh niên gây án do mâu thuẫn tại quán nhậu

Sau cãi vã, Bảo dùng dao chém nhóm đối phương, gây tử vong và bị thương tích, đang bị điều tra theo pháp luật.

Tuệ Minh

Ngày 27/2/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến vụ ẩu đả khiến 2 người thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 03h sáng ngày 27/2 tại một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc Tổ 6, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

1000028700.jpg
Nguyễn Quốc Bảo trình diện tại cơ quan Công an.

Tại đây, Nguyễn Quốc Bảo (21 tuổi, trú tại tổ dân phố Cộng Hòa 1, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) cùng một số người khác trong nhóm đang nhậu đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Thái Dương (21 tuổi) và Võ Hoàng Lam (25 tuổi), đều trú tại thôn Cỗ Lũy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Tranh cãi giữa 2 nhóm tạm thời được hòa giải, nhóm của Bảo giải tán đi về trước. Sau đó, Dương tiếp tục gọi điện cho Bảo thách thức, hẹn đánh nhau nên Bảo bực tức lấy 01 con dao (dài 49,5cm) tại phòng trọ trên đường Lê Lợi, phường Cẩm Thành quay lại quán nhậu.

1000028701-2555.jpg
Hung khí Bảo khai nhận dùng để gây án.

Tại đây, Bảo dùng hung khí chém Dương và đâm Lam bị thương. Hậu quả Lam tử vong trên đường đi cấp cứu, Dương bị thương tích đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, nhanh chóng phối hợp với Công an phường Cẩm Thành, Công an phường Trương Quang Trọng và các đơn vị chức năng truy xét đối tượng.

Đến sáng ngày 27/2, đối tượng Bảo đã đến Cơ quan công an để trình diện và khai nhận rõ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi củng cố tài liệu, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắc Ninh khời tố đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông:

(Nguồn: VTV1)
#Vụ ẩu đả trong quán nhậu Quảng Ngãi #Tranh chấp và bạo lực xã hội #Pháp luật và xử lý tội phạm #Vai trò của công an trong điều tra #Tác động của tin đồn sai lệch

