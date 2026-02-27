Hà Nội

Xã hội

Chiêu 'đánh máy lương 17 triệu' và cái bẫy nơi đất khách

Dùng chiêu “việc nhẹ, lương cao” từ 15–17 triệu đồng/tháng, 3 phụ nữ ở Nghệ An đã dụ dỗ 13 người sang Lào làm việc cho các công ty lừa đảo, thu lợi bất chính.

Thanh Hà

Ngày 27/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lô Thị Vuông (SN 1993), Lô Thị Nhâm (SN 2004, cùng trú xã Nga My) và Vi Thị Lan (SN 1994, trú xã Bình Chuẩn) về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, do làm nghề kinh doanh trên mạng xã hội, Lô Thị Vuông quen một người đàn ông Trung Quốc tên Xi Xi. Khi được người này rủ sang làm việc tại đặc khu kinh tế Bokeo (Lào), Vuông đồng ý. Ngày 25/3/2022, Vuông sang Lào, được đưa vào làm nhân viên tại một quán karaoke trong đặc khu.

mua-ban-nguoi-11.jpg
Ba bị cáo thời điểm bị bắt giữ.

Đến tháng 2/2023, Vuông liên hệ, rủ Vi Thị Lan sang Lào làm việc cùng. Tháng 6/2023, Lan xuất cảnh sang Lào và làm tại quán karaoke nói trên. Sau đó, Vuông giới thiệu Lan gặp Xi Xi. Các bên bàn bạc, thống nhất cách thức đưa người sang Lào làm việc và thỏa thuận mức hoa hồng khi tuyển được người vào làm cho các công ty lừa đảo.

Để dụ dỗ nạn nhân, Lan đưa ra thông tin gian dối về công việc “nhẹ, lương cao”, chủ yếu đánh máy văn bản trên máy tính, với mức lương từ 15–17 triệu đồng/tháng. Tin lời hứa hẹn, nhiều người đã đồng ý sang Lào và bị đưa vào làm việc tại các cơ sở lừa đảo.

Không dừng lại ở đó, Lan và Vuông còn lôi kéo chính các nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ người quen tại Việt Nam để dụ dỗ, tuyển thêm người sang Lào. Trong đó, Lô Thị Nhâm ban đầu là nạn nhân nhưng sau đó đã tham gia tích cực vào đường dây mua bán người.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 3/2024, các bị cáo đã thực hiện 11 lần đưa 13 bị hại sang Lào. Riêng Lan và Vuông thực hiện 10 lần, lừa 12 nạn nhân; Vuông còn giúp sức cho Nhâm lừa thêm 1 người khác. Tổng số tiền thu lợi bất chính: Lan 105 triệu đồng, Vuông 12,4 triệu đồng, Nhâm 7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội do hám lợi. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Thị Lan 13 năm tù, Lô Thị Vuông 12 năm tù và Lô Thị Nhâm 6 năm tù về tội “Mua bán người”.

