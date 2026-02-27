Phú Thọ xử phạt 10 xe máy vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ

Đội CSGT đường bộ số 1 (Công an tỉnh Phú Thọ) xử phạt 10 trường hợp mô tô vượt rào chắn, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, tước GPLX 2 tháng.

Chiều 27/2, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý 10 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm lỗi vượt rào chắn đường ngang; vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Khu vực Việt Trì có đường sắt cắt ngang.

Theo lực lượng chức năng, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn, một số người điều khiển phương tiện còn chủ quan, cố tình vượt rào chắn khi tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đã kích hoạt, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Căn cứ quy định hiện hành, mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt 900.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Đơn vị cũng phối hợp trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát tại các điểm giao cắt đường sắt để xử lý phạt nguội, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Va chạm với tàu hỏa ở Hà Nội, ô tô bị vỡ nát văng xa cả trăm mét: