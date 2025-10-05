Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Toàn cảnh ồn ào của Hoa hậu Yến Nhi ở Miss Grand International 2025

Hoa hậu Yến Nhi liên tục có các phát ngôn gây tranh cãi khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, theo Znews, khi đại diện Tanzania ở cuộc thi Miss Grand International 2025 livestream, Yến Nhi - bạn cùng phòng của mỹ nhân Tanzania bất ngờ để lọt cuộc điện thoại với một người quen.

Cụ thể, Yến Nhi than thở: “Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để người ta cắt, chửi..

…Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì người ta sẽ quay xe”. Nhanh chóng, nội dung cuộc điện thoại của Yến Nhi gây xôn xao dư luận.

yenhi2.jpg
Hoa hậu Yến Nhi đang ở Thái Lan tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.

Ít ngày trước, trong phần giao lưu với Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil, Yến Nhi chỉ giới thiệu ngắn gọn tên. Khi được ông Nawat hỏi về sở thích khi ở quê nhà, Yến Nhi ấp úng, không thể đưa ra câu trả lời phù hợp.

Sau đó, Yến Nhi livestream, thừa nhận tiếng Anh là khuyết điểm và cho biết chưa nắm rõ tính chất và tiêu chí cuộc thi trước khi đi thi. “Tôi chỉ biết thoải mái hết sức có thể. Tôi cũng thuộc top thí sinh nhỏ tuổi nhất", Tiền Phong dẫn lời nàng hậu.

Phát ngôn không nắm rõ tiêu chí cuộc thi khiến Yến Nhi bị nhiều cư dân mạng chỉ trích. Sau đó, nàng hậu viết tâm thư xin lỗi khán giả. Cô bày tỏ: “Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó.

Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua. Với Nhi, mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn”.

yenhi1.png
Yến Nhi xin lỗi khán giả vì phát ngôn trong livestream. Ảnh: FB Yến Nhi.

Yến Nhi sang Thái Lan tham gia Miss Grand International 2025 từ ngày 29/9. Trong phần thi Tài năng vừa qua, cô vắng mặt trong top 15. Ngày 18/10, đại diện Việt Nam sẽ bước vào chung kết Miss Grand International 2025.

#Hoa hậu Yến Nhi #Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #Miss Grand International #Miss Grand Vietnam

Bài liên quan

Giải trí

Yến Nhi trổ tài làm tóc cho đại diện Guyana ở Miss Grand International 2025

Lieve Blanckaert - mỹ nhân người Guyana cho biết, Yến Nhi làm tóc và cho cô mượn đồ khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.

nhi2.jpg
Mới đây, Lieve Blanckaert - mỹ nhân người Guyana dành lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam Yến Nhi ở Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Yến Nhi, Lieve Blanckaert.
nhi2.png
Đại diện Guyana được Yến Nhi làm tóc, cho mượn đồ. Ảnh: FB Yến Nhi.
Xem chi tiết

Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi dậy từ 4h sáng trang điểm thi Miss Grand International

Hoa hậu Yến Nhi thể hiện sự chủ động, hoạt bát trong những ngày đầu tham gia Miss Grand International 2025.

yen-nhi-5.jpg
Chiều 30/9, lễ trao sash cuộc thi Miss Grand International 2025 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cùng dàn thí sinh quốc tế lần lượt nhận sash quốc gia, chính thức bắt đầu tranh tài.
yen-nhi-8.jpg
Tại sự kiện, Hoa hậu Yến Nhi diện thiết kế nổi bật với sắc cam rực rỡ của NTK Tuấn Khôi. Điểm nhấn cut-out tinh tế kết hợp đường xẻ cao táo bạo vừa khoe trọn vẻ gợi cảm vừa tôn lên hình thể quyến rũ.
Xem chi tiết

Giải trí

Những đối thủ mạnh của Yến Nhi ở Miss Grand International 2025

Yến Nhi sẽ phải ‘dè chừng’ đại diện Venezuela, Brazil, Indonesia, CH Czech,Zambia...ở Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025.

yennhi1.jpg
Yến Nhi có mặt ở Thái Lan tham gia Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025 vào ngày 29/9. Hiện tại, đại diện Việt Nam có nhiều đối thủ đáng gờm.Ảnh: FB Yến Nhi.
yennhi2.jpg
Nariman Battikha - đại diện Venezuela là một trong những đối thủ mạnh của Yến Nhi. Nariman cao 1m80, sở hữu đôi chân thon, gương mặt sắc sảo. Cô từng vào top 10 Miss Supranational 2018 - Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Ảnh: Tiền Phong.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới