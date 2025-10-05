Toàn cảnh ồn ào của Hoa hậu Yến Nhi ở Miss Grand International 2025

Mới đây, theo Znews, khi đại diện Tanzania ở cuộc thi Miss Grand International 2025 livestream, Yến Nhi - bạn cùng phòng của mỹ nhân Tanzania bất ngờ để lọt cuộc điện thoại với một người quen.

Cụ thể, Yến Nhi than thở: “Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để người ta cắt, chửi..

…Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì người ta sẽ quay xe”. Nhanh chóng, nội dung cuộc điện thoại của Yến Nhi gây xôn xao dư luận.

Hoa hậu Yến Nhi đang ở Thái Lan tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.

Ít ngày trước, trong phần giao lưu với Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil, Yến Nhi chỉ giới thiệu ngắn gọn tên. Khi được ông Nawat hỏi về sở thích khi ở quê nhà, Yến Nhi ấp úng, không thể đưa ra câu trả lời phù hợp.

Sau đó, Yến Nhi livestream, thừa nhận tiếng Anh là khuyết điểm và cho biết chưa nắm rõ tính chất và tiêu chí cuộc thi trước khi đi thi. “Tôi chỉ biết thoải mái hết sức có thể. Tôi cũng thuộc top thí sinh nhỏ tuổi nhất", Tiền Phong dẫn lời nàng hậu.

Phát ngôn không nắm rõ tiêu chí cuộc thi khiến Yến Nhi bị nhiều cư dân mạng chỉ trích. Sau đó, nàng hậu viết tâm thư xin lỗi khán giả. Cô bày tỏ: “Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó.

Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua. Với Nhi, mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn”.

Yến Nhi xin lỗi khán giả vì phát ngôn trong livestream. Ảnh: FB Yến Nhi.

Yến Nhi sang Thái Lan tham gia Miss Grand International 2025 từ ngày 29/9. Trong phần thi Tài năng vừa qua, cô vắng mặt trong top 15. Ngày 18/10, đại diện Việt Nam sẽ bước vào chung kết Miss Grand International 2025.