Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Yến Nhi trổ tài làm tóc cho đại diện Guyana ở Miss Grand International 2025

Giải trí

Yến Nhi trổ tài làm tóc cho đại diện Guyana ở Miss Grand International 2025

Lieve Blanckaert - mỹ nhân người Guyana cho biết, Yến Nhi làm tóc và cho cô mượn đồ khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Lieve Blanckaert - mỹ nhân người Guyana dành lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam Yến Nhi ở Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Yến Nhi, Lieve Blanckaert.
Mới đây, Lieve Blanckaert - mỹ nhân người Guyana dành lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam Yến Nhi ở Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Yến Nhi, Lieve Blanckaert.
Đại diện Guyana được Yến Nhi làm tóc, cho mượn đồ. Ảnh: FB Yến Nhi.
Đại diện Guyana được Yến Nhi làm tóc, cho mượn đồ. Ảnh: FB Yến Nhi.
Từ Thái Lan, đại diện Việt Nam liên tục cập nhật thông tin hình ảnh ở đấu trường nhan sắc. Mới đây, Yến Nhi khoe ảnh bên bà Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: FB Yến Nhi.
Từ Thái Lan, đại diện Việt Nam liên tục cập nhật thông tin hình ảnh ở đấu trường nhan sắc. Mới đây, Yến Nhi khoe ảnh bên bà Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: FB Yến Nhi.
Trong ngày thứ 3 ở cuộc thi, Yến Nhi diện chiếc váy vàng cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Yến Nhi.
Trong ngày thứ 3 ở cuộc thi, Yến Nhi diện chiếc váy vàng cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Yến Nhi.
Trong ngày thứ 4 ở cuộc thi, đại diện Việt Nam khoe vóc dáng trong chiếc váy ngắn. Ảnh: FB Yến Nhi.
Trong ngày thứ 4 ở cuộc thi, đại diện Việt Nam khoe vóc dáng trong chiếc váy ngắn. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi không lọt top 10 Pre-Arrival (top 10 thí sinh được yêu thích nhất ăn tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International). Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi không lọt top 10 Pre-Arrival (top 10 thí sinh được yêu thích nhất ăn tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International). Ảnh: FB Yến Nhi.
Ở đấu trường nhan sắc quốc tế, Yến Nhi sẽ phải 'dè chừng' đại diện Venezuela, Brazil, Indonesia, CH Czech, Zambia...Ảnh: FB Yến Nhi.
Ở đấu trường nhan sắc quốc tế, Yến Nhi sẽ phải 'dè chừng' đại diện Venezuela, Brazil, Indonesia, CH Czech, Zambia...Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi đọ sắc đại diện Nam Phi, Thuỵ Điển, Zambia và Argentina khi vừa nhập cuộc. Ảnh: Miss Grand International.
Yến Nhi đọ sắc đại diện Nam Phi, Thuỵ Điển, Zambia và Argentina khi vừa nhập cuộc. Ảnh: Miss Grand International.
Miss Grand International 2025 có 76 thí sinh tham dự. Trước đó, 2 mỹ nhân rút khỏi cuộc thi gồm đại diện Kenya và Cameroon. Ảnh: Miss Grand International.
Miss Grand International 2025 có 76 thí sinh tham dự. Trước đó, 2 mỹ nhân rút khỏi cuộc thi gồm đại diện Kenya và Cameroon. Ảnh: Miss Grand International.
Chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Thái Lan. Người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaza sẽ trao vương miện hoa hậu cho người kế nhiệm. Ảnh: Miss Grand International.
Chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Thái Lan. Người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaza sẽ trao vương miện hoa hậu cho người kế nhiệm. Ảnh: Miss Grand International.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Yến Nhi #Hoa hậu Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #Hoa hậu Hoà bình Quốc tế #Hoa hậu Hoà bình Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT