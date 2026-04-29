Mỹ sẽ phát hành hộ chiếu in hình Tổng thống Trump

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/4 cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị phát hành giới hạn hộ chiếu nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, với hình ảnh Tổng thống Trump xuất hiện trên hộ chiếu.

Ý tưởng về hộ chiếu đặc biệt này, bao gồm hình ảnh chân dung của ông Trump, đã được cân nhắc trong nhiều tháng trước khi chính thức được phê duyệt vào tối 27/4. Dự kiến sẽ có từ 25.000 đến 30.000 hộ chiếu mới được phát hành cho người đăng ký tại văn phòng hộ chiếu ở thủ đô Washington D.C., bắt đầu ngay trước ngày 4/7.

Hình ảnh về mẫu hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn có in hình Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khách Mỹ. Ảnh: AP/Jon Elswick.

“Khi Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh vào tháng Bảy, Bộ Ngoại giao đang chuẩn bị phát hành một số lượng giới hạn hộ chiếu Mỹ được thiết kế đặc biệt để đánh dấu sự kiện lịch sử này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết.

“Những hộ chiếu này sẽ có hình ảnh minh họa được thiết kế riêng và chất lượng hình ảnh được nâng cao, đồng thời vẫn giữ nguyên các tính năng bảo mật vốn làm cho hộ chiếu Mỹ trở thành một trong những tài liệu an toàn nhất thế giới”, ông nói thêm.

Hộ chiếu phát hành giới hạn sẽ có hình ông Trump cùng chữ ký mạ vàng của ông ở một trang bên trong. Bìa hộ chiếu sẽ có dòng chữ “United States of America” in đậm màu vàng ở phía trên và chữ “Passport” ở phía dưới - ngược lại với bìa tiêu chuẩn (hiện hành).

Thêm vào đó, một lá cờ Mỹ nhỏ với số 250 được bao quanh bởi các ngôi sao, sẽ xuất hiện ở góc dưới của mặt sau bìa hộ chiếu,...

Theo các quan chức, hộ chiếu kỷ niệm này sẽ là lựa chọn mặc định cho những người nộp đơn xin cấp hộ chiếu trực tiếp tại văn phòng Washington, tuy nhiên, những ai muốn được cấp hộ chiếu tiêu chuẩn vẫn có thể đăng ký trực tuyến hoặc tại các văn phòng ngoài Washington.

Các trợ lý của Tổng thống Trump đang tập trung vào việc đưa tên hoặc hình ảnh của ông lên các địa điểm và tài liệu chính thức nhằm gia tăng sự hiện diện, bao gồm cả những địa điểm như Viện Hòa bình Mỹ hay Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy Center.

Hiện cũng đang có nỗ lực đưa chữ ký của ông Trump lên tất cả loại tiền giấy mới của Mỹ - điều chưa từng có tiền lệ đối với một Tổng thống Mỹ đương nhiệm - cũng như in hình ông trên đồng xu vàng kỷ niệm ngày lập quốc.

Ông Trump còn gây chú ý với kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng và một cổng vòm lớn tại một trong những lối vào Washington từ bang Virginia.

Được biết, trong hộ chiếu Mỹ hiện hành có hình ảnh về tượng đài Mount Rushmore (ở Nam Dakota) khắc họa chân dung 4 vị Tổng thống, gồm: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ giảm một nửa số thẻ xanh được cấp