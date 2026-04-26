Toàn cảnh diễn biến vụ nổ súng tại nơi ông Trump dự tiệc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã được lực lượng an ninh hộ tống đến nơi an toàn khi vụ nổ súng xảy ra.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tiếng súng vang lên tại bữa tiệc dành cho các phóng viên chuyên đưa tin về Nhà Trắng ở phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton tối 25/4 (giờ địa phương) đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Nghi phạm bị bắt giữ

Theo hai quan chức thực thi pháp luật giấu tên am hiểu về cuộc điều tra đang diễn ra, nghi phạm nổ súng được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California. Anh ta đang phải đối mặt với hai cáo buộc liên quan đến súng, trong đó có tội tấn công lực lượng an ninh bằng vũ khí nguy hiểm.

Allen mang theo súng và dao đã xông vào sảnh bên ngoài hội trường nơi diễn ra bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng mà ông Trump tham dự, lao về phía phòng khiêu vũ.

Tổng thống Trump đã tham dự bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: AP/Tom Brenner.

Bên trong phòng khiêu vũ, các vị khách vội vã tìm chỗ trú ẩn khi nghe thấy tiếng súng, trong khi các nhân viên Mật vụ, bao gồm cả đội phản công được trang bị vũ khí hạng nặng, nhanh chóng phản ứng.

Video do ông Trump đăng tải cho thấy nghi phạm cố vượt qua hàng rào an ninh trong khi các đặc vụ đuổi theo. Một sĩ quan trúng đạn nhưng không không bị thương nặng do mặc áo chống đạn, các quan chức cho biết. Tay súng sau đó bị khống chế, không bị thương nhưng đang được kiểm tra tại bệnh viện, cảnh sát cho biết.

Theo Giám đốc FBI Kash Patel, cơ quan này đang kiểm tra một khẩu súng trường và vỏ đạn thu được tại hiện trường, cũng như lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại bữa tối. Ông kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan vụ việc hãy trình báo.

Cảnh sát tin rằng nghi phạm hành động một mình nhưng không cho biết mục tiêu nhắm đến là ai cũng như động cơ của anh ta.

Nghi phạm dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 27/4.

Nghi phạm Cole Tomas Allen trong bức ảnh đăng cuối năm 2024. Ảnh: California Post.

Thông tin trên một hồ sơ trên mạng xã hội LinkedIn có ảnh và tên trùng khớp với nghi phạm cho thấy người này là giáo viên bán thời gian tại công ty C2 Education. Allen tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ California vào năm 2017 và nhận bằng Thạc sĩ về Khoa học máy tính tại Đại học Bang California - Dominguez Hills vào năm ngoái.

Tổng thống Trump an toàn, sự kiện bị hủy

Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania cùng nhiều quan chức cấp cao và những người khác đã được đưa ra khỏi hiện trường an toàn khi vụ nổ súng xảy ra. Ông Trump ở lại trong phòng tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt của khách sạn trước khi được đưa trở về Nhà Trắng.

“Khi bạn có tầm ảnh hưởng, họ sẽ nhắm vào bạn. Khi bạn không có tầm ảnh hưởng, họ sẽ để bạn yên", Tổng thống Trump nói tại Nhà Trắng hai giờ sau vụ nổ súng.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng ngày 25/4/2026. Ảnh: AP/Jose Luis Magana.

Dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa Mike Lawler, một khách mời tại bữa tiệc, cho biết ông nghe thấy một tiếng nổ. "Lúc đầu, chúng tôi không biết đó là tiếng gì. Và sau đó nhận ra tiếng súng nổ. Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một môi trường mà mọi người đều nhận ra đó là một vấn đề, nhưng tôi nghĩ mọi người không thực sự đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề đó", Lawler nói.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông và vợ, bà Kelly, đã tham dự sự kiện và đang "cầu nguyện cho đất nước chúng ta". Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, dân biểu Hakeem Jeffries của New York, viết trên mạng xã hội rằng: "Bạo lực và hỗn loạn ở Mỹ phải chấm dứt".

Sự kiện đã bị hủy bỏ trong đêm đó và sẽ được lên lịch lại.

“Chúng tôi sẽ tổ chức lại sự kiện trong thời gian tới”, Weijia Jiang, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nói. Ngay sau đó, các nhân viên bắt đầu dọn dẹp bàn ghế và bục phát biểu của Tổng thống trên sân khấu.

Danh tính kẻ xả súng vào du khách ở Mexico, nhiều thương vong

Tay súng đứng trên đỉnh một kim tự tháp tại khu di tích Teotihuacan ở Mexico rồi nã đạn vào du khách, khiến 14 người thương vong.

AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, danh tính kẻ xả súng tại kim tự tháp ở khu di tích Teotihuacan hôm 20/4 được xác định là Julio Cesar Jasso, 27 tuổi. Theo các nhà chức trách, Julio đã tử vong sau khi tự bắn vào mình. Lực lượng an ninh tìm thấy một khẩu súng, một con dao và đạn dược liên quan đến nghi phạm.

Chính quyền xác nhận vào tối 20/4 rằng Jasso là kẻ tấn công duy nhất trong vụ việc.

Thông tin vụ xả súng hàng loạt tại công viên ở Mỹ, 2 thiếu niên thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một công viên ở bang Bắc Carolina, Mỹ, đã khiến hai nam thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, cuộc ẩu đả giữa nhóm thanh thiếu niên đã leo thang thành vụ xả súng hàng loạt tại một công viên ở Bắc Carolina vào sáng 20/4 (giờ địa phương), khiến hai thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Một thiếu niên 16 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi tử vong tại hiện trường sau khi bị bắn vào khoảng 10h sáng tại công viên Leinbach, gần một trường trung học. 5 người khác trong độ tuổi từ 14 đến 19 cũng bị trúng đạn, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nghiêm trọng", Đại úy cảnh sát Winston-Salem, ông Kevin Burns, thông tin tại cuộc họp báo. Trong số các nạn nhân này, có 4 người là nữ.

Vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng rúng động nước Mỹ

Một người đàn ông ở bang Louisiana (Mỹ) đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 em nhỏ là con ruột của anh ta, thiệt mạng. 

Theo AP, vụ nổ súng rúng động xảy ra tại hai ngôi nhà trong khu dân cư ở Shreveport vào rạng sáng ngày 19/4 (giờ địa phương), khiến cư dân không khỏi bàng hoàng.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport, ông Chris Bordelon, cho biết người đàn ông đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 người là con ruột của mình, thiệt mạng. Ngoài ra, hai phụ nữ, bao gồm vợ của nghi phạm và cũng là mẹ của các nạn nhân, đã bị bắn và đang trong tình trạng nguy kịch.

