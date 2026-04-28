Nghi phạm nổ súng tại nơi ông Trump dự tiệc ra hầu tòa

Cole Tomas Allen, nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington, bị cáo buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump.

AP đưa tin, nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đã ra hầu tòa hôm 27/4 để đối mặt với các cáo buộc liên bang sau vụ nổ súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng có sự tham dự của vợ chồng Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức cấp cao khác ở khách sạn Washington Hilton tối 25/4 (giờ địa phương).

Một trong những cáo buộc Cole Tomas Allen phải đối mặt là âm mưu ám sát Tổng thống Trump.

Nghi phạm Cole Tomas Allen đã bị lực lượng an ninh Mỹ khống chế sau khi nổ súng tại khách sạn Washington Hilton hôm 25/4/2026. Ảnh: Truth Social.

Theo bản cáo trạng, vào ngày 6/4, Allen đặt trước một phòng cho mình tại khách sạn ở Washington, nơi sự kiện được tổ chức vài tuần sau đó với an ninh thắt chặt. Anh ta đi tàu từ California vào tuần trước, tự mình đến nhận phòng tại khách sạn Washington Hilton một ngày trước khi bữa tiệc diễn ra.

Khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu, nghi phạm 31 tuổi đến từ Torrance, California, đã cố gắng vượt qua hàng rào an ninh gần phòng khiêu vũ rộng lớn, nơi có hàng trăm nhà báo và khách mời đang tham dự, dẫn đến cuộc đấu súng với các nhân viên Mật vụ được giao nhiệm vụ bảo vệ sự kiện.

Khi đó, nghi phạm mang theo một khẩu súng săn mà anh mua năm ngoái và một khẩu súng lục bán tự động mua năm 2023, theo các nhà chức trách. Allen sau đó bị lực lượng an ninh Mỹ khống chế và bắt giữ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội Allen thêm hai tội danh liên quan đến vũ khí.

“Bạo lực không có chỗ trong đời sống dân sự. Nó không thể và sẽ không được sử dụng để phá hoại các thể chế dân chủ hoặc đe dọa những người phục vụ chúng, và chắc chắn không thể tiếp tục được sử dụng chống lại Tổng thống Mỹ”, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche phát biểu tại một cuộc họp báo.

“Chúng tôi đang điều tra vụ việc này một cách toàn diện. Chúng tôi sẽ áp dụng luật một cách công bằng và chúng tôi sẽ đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm được thực hiện nhanh chóng và đúng đắn”, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nhấn mạnh.

