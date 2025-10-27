Tình tiết mới gây sốc trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Các nhà điều tra phát hiện bằng chứng cho thấy một nhân viên an ninh của Bảo tàng Louvre có thể đã thông đồng với bọn trộm.

Theo RT, tờ Telegraph hôm 26/10 dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra vụ trộm tại Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) cho biết, các nhà điều tra phát hiện bằng chứng cho thấy một nhân viên an ninh của bảo tàng có thể đã thông đồng với nhóm trộm.

Tờ The Telegraph cho biết thêm, các nhà điều tra đã phát hiện những tin nhắn và bản ghi âm cho thấy nhân viên của bảo tàng đã liên lạc với các thành viên băng đảng bị tình nghi trước khi vụ trộm xảy ra.

"Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy có sự bắt tay giữa một nhân viên an ninh của bảo tàng và bọn trộm", nguồn tin nói với tờ Telegraph.

Hôm 19/10, 4 nghi phạm bịt mặt, mang theo cưa máy đột nhập vào Bảo tàng Louvre và lấy đi 8 món đồ trang sức của Hoàng gia Pháp có tổng trị giá khoảng 102 triệu đô la.

Những tên trộm được cho là đã dùng cần cẩu để tiếp cận ban công và đập vỡ cửa sổ phòng trưng bày Apollon, nơi đang mở cửa cho khách tham quan vào thời điểm đó. Toàn bộ vụ đột nhập diễn ra trong khoảng 7 phút, sau đó chúng tẩu thoát bằng thang máy chở hàng trước khi phóng xe máy bỏ chạy.

Các nhà điều tra đã thu thập được hơn 150 mẫu ADN từ mũ bảo hiểm, găng tay và các dụng cụ bỏ lại tại hiện trường.

Hôm 22/10, Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars đã thừa nhận sai sót trong hệ thống giám sát bên ngoài của bảo tàng. Sau vụ trộm, bảo tàng đã chuyển một số món đồ trang sức giá trị nhất sang Ngân hàng Pháp để bảo quản.

Hôm 26/10, hai nghi phạm trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Tuy nhiên, số tài sản bị đánh cắp vẫn chưa thu hồi được.

