Bắt giữ hai nghi phạm vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ trộm gần đây tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.

Theo Tân Hoa Xã, truyền thông địa phương đưa tin ngày 26/10, cuộc điều tra về vụ trộm gần đây tại Bảo tàng Louvre đã có tiến triển khi hai nghi phạm bị bắt giữ để thẩm vấn.

"Một nghi phạm bị bắt tại sân bay Paris Charles de Gaulle vào khoảng 22h tối 25/10 khi anh ta chuẩn bị lên chuyến bay quốc tế, trong khi nghi phạm thứ hai bị bắt ngay sau đó tại khu vực Seine-Saint-Denis gần Paris. Cả hai bị bắt giữ với cáo buộc cướp có tổ chức và âm mưu phạm tội", theo các báo cáo của Le Parisien và Paris Match.

Hai nghi phạm trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre đã bị bắt giữ. Ảnh: VCG.

Văn phòng Công tố Paris xác nhận trong một tuyên bố vào sáng 26/10 rằng vụ bắt giữ diễn ra vào tối 25/10, đồng thời cho biết thêm một trong những nghi phạm đã chuẩn bị rời khỏi đất nước từ sân bay, truyền thông địa phương đưa tin.

Theo đài truyền hình BFM, số tài sản bị đánh cắp hiện vẫn chưa thu hồi được sau vụ bắt giữ này.

Trước đó, vào ngày 19/10, 8 món đồ trang sức của Hoàng gia Pháp được lưu giữ tại Bảo tàng Louvre nổi tiếng thế giới ở Paris đã bị 4 tên trộm đánh cắp. Khoảng 100 điều tra viên đã được huy động để truy tìm thủ phạm và thu hồi các món đồ bị đánh cắp có tổng trị giá khoảng 88 triệu euro (hơn 100 triệu USD).

