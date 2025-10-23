Hà Nội

Thế giới

Giám đốc Bảo tàng Louvre đề xuất tăng cường an ninh sau vụ trộm

Giám đốc Bảo tàng Louvre đề xuất tăng cường bảo vệ, mở rộng và nâng cấp hệ thống giám sát ở toàn bộ khu phức hợp bảo tàng.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars ngày 22/10 đã thừa nhận sai sót trong hệ thống giám sát bên ngoài của bảo tàng và công bố một loạt biện pháp an ninh mới.

louvre1.png
Lực lượng an ninh tuần tra bên ngoài Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, ngày 22/10/2025. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu tại Thượng viện Pháp, Giám đốc Laurence des Cars cho biết phạm vi giám sát của camera bên ngoài bảo tàng là chưa đủ và vụ trộm đồ trang sức tại bảo tàng hôm 19/10 đã phơi bày một số "điểm yếu".

"Chúng ta đang đối mặt với một thất bại nghiêm trọng tại Bảo tàng Louvre, và tôi xin chịu một phần trách nhiệm", bà Laurence des Cars nói, cho biết thêm rằng bà đã nộp đơn từ chức nhưng Bộ trưởng Văn hóa Pháp không chấp nhận.

Giám đốc Des Cars đã đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường an ninh, bao gồm tăng cường bảo vệ quanh khu bảo tàng bằng rào chắn, mở rộng và nâng cấp hệ thống giám sát trên toàn bộ khu phức hợp bảo tàng, và đề nghị Bộ Nội vụ thành lập một đồn cảnh sát bên trong bảo tàng.

louvre2.png
Bảo tàng Louvre trong bức ảnh chụp hồi tháng 7/2024. Ảnh: Xinhua/Pool.

Bà Des Cars vẫn bảo vệ kế hoạch an ninh hiện tại trị giá 80 triệu euro của bảo tàng, bác bỏ báo cáo gần đây nêu ra "sự chậm trễ kéo dài" trong việc thực hiện kế hoạch.

Trong cuộc họp nội các hôm 22/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi đẩy nhanh việc nâng cấp an ninh cho Bảo tàng Louvre.

Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại đón khách tham quan vào sáng 22/10, 3 ngày sau vụ trộm trang sức trị giá khoảng 88 triệu euro (hơn 100 triệu USD).

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Nguồn video: X/RT
