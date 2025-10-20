Sự thật bất ngờ về Bảo tàng Louvre có thể bạn chưa biết

Hà Nội

Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris (Pháp) là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất và được ghé thăm nhiều nhất thế giới.

Theo trang Dreamsinparis, bảo tàng Louvre ban đầu là một pháo đài. Pháo đài này được xây dựng dưới thời Vua Philippe Auguste vào năm 1190 để bảo vệ Paris. Ảnh: DC.
Theo trang Dreamsinparis, bảo tàng Louvre ban đầu là một pháo đài. Pháo đài này được xây dựng dưới thời Vua Philippe Auguste vào năm 1190 để bảo vệ Paris. Ảnh: DC.
Qua nhiều thế kỷ, công trình này đã trải qua quá trình chuyển đổi từ pháo đài, trở thành cung điện hoàng gia và cuối cùng là bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới như ngày nay. Bảo tàng Louvre chính thức được chuyển đổi thành bảo tàng và mở cửa đón công chúng từ năm 1793. Ảnh: DC.
Qua nhiều thế kỷ, công trình này đã trải qua quá trình chuyển đổi từ pháo đài, trở thành cung điện hoàng gia và cuối cùng là bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới như ngày nay. Bảo tàng Louvre chính thức được chuyển đổi thành bảo tàng và mở cửa đón công chúng từ năm 1793. Ảnh: DC.
Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, là bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Bảo tàng Louvre đón một lượng lớn du khách mỗi năm, với 8,7 triệu lượt khách vào năm 2024. Ảnh: DC.
Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, là bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Bảo tàng Louvre đón một lượng lớn du khách mỗi năm, với 8,7 triệu lượt khách vào năm 2024. Ảnh: DC.
Không chỉ là bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất, Louvre còn là bảo tàng lớn nhất thế giới, với tổng diện tích 210.000 m² và 60.600 m² không gian trưng bày. Ảnh: DC.
Không chỉ là bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất, Louvre còn là bảo tàng lớn nhất thế giới, với tổng diện tích 210.000 m² và 60.600 m² không gian trưng bày. Ảnh: DC.
Bảo tàng Louvre lưu giữ hơn 380.000 hiện vật, nhưng chỉ trưng bày khoảng 35.000 tác phẩm thường xuyên, chia thành 8 bộ sưu tập chính cùng nhiều bộ sưu tập khác. Ảnh: DC.
Bảo tàng Louvre lưu giữ hơn 380.000 hiện vật, nhưng chỉ trưng bày khoảng 35.000 tác phẩm thường xuyên, chia thành 8 bộ sưu tập chính cùng nhiều bộ sưu tập khác. Ảnh: DC.
Bảo tàng Louvre là nơi trưng bày bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của Leonardo da Vinci. Ngoài ra, bảo tàng Louvre còn thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ bộ sưu tập đồ sộ và kiến trúc độc đáo. Ảnh: DC.
Bảo tàng Louvre là nơi trưng bày bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của Leonardo da Vinci. Ngoài ra, bảo tàng Louvre còn thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ bộ sưu tập đồ sộ và kiến trúc độc đáo. Ảnh: DC.
Khi Napoléon lên nắm quyền vào năm 1804, ông đã đổi tên Bảo tàng Louvre thành Bảo tàng Napoléon và giữ nguyên tên như vậy trong 11 năm cho đến năm 1814 khi triều đại của ông kết thúc. Trong ảnh là bức tranh về lễ đăng quang của Hoàng đế Napoleon được treo tại Bảo tàng Louvre. Ảnh: DC.
Khi Napoléon lên nắm quyền vào năm 1804, ông đã đổi tên Bảo tàng Louvre thành Bảo tàng Napoléon và giữ nguyên tên như vậy trong 11 năm cho đến năm 1814 khi triều đại của ông kết thúc. Trong ảnh là bức tranh về lễ đăng quang của Hoàng đế Napoleon được treo tại Bảo tàng Louvre. Ảnh: DC.
