Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Lộc Thịnh: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Trong nhiều gói thầu Công ty Lộc Thịnh trúng thầu, câu chuyện về tỷ lệ tiết kiệm và số lượng nhà thầu tham dự luôn là vấn đề đáng quan tâm để đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động đấu thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính cạnh tranh trong đấu thầu được thể hiện rõ nét qua số lượng nhà thầu tham dự và tỷ lệ giảm giá (tiết kiệm) cho ngân sách nhà nước. Phân tích hồ sơ trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh cho thấy bức tranh đa màu sắc về tính hiệu quả kinh tế.

Những con số biết nói về giá trúng thầu

Dữ liệu cho thấy, bên cạnh các gói thầu có tỷ lệ giảm giá, tại một số gói thầu, giá trúng thầu của Công ty Lộc Thịnh rất sát với giá gói thầu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp.

Ví dụ, tại gói thầu "Gói thầu số 8&9: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" do Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền mời thầu (Quyết định phê duyệt ngày 02/04/2024), Công ty Lộc Thịnh trúng thầu với giá 580.677.800 đồng.

Tại gói thầu "CN.04: Thi công một phần mạng lưới cấp nước - Khu hoán đổi" do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - Công ty Trách nhiệm hữu hạn mời thầu (Quyết định phê duyệt ngày 04/01/2024), giá trúng thầu là 3.063.625.779 đồng.

Đặc biệt, tại gói thầu "Xây dựng" của UBND Phường Tân Đông Hiệp phê duyệt ngày 25/11/2025, giá trúng thầu lên tới 8.662.799.995 đồng. Việc giám sát tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu có giá trị lớn này là vô cùng quan trọng.

Theo thống kê từ dữ liệu đấu thầu, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của các gói thầu mà Lộc Thịnh tham gia có thời điểm ghi nhận ở mức 106.37% (lưu ý: Số liệu này có thể bao gồm các gói thầu điều chỉnh giá hoặc các yếu tố đặc thù, nhưng cũng phản ánh xu hướng giá trúng thầu thường ở mức cao). Trong khi đó, tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia ghi nhận ở mức 70.97%.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh

Trong bối cảnh Luật Đấu thầu 2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn đề cao tính hiệu quả kinh tế, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho biết: "Tỷ lệ tiết kiệm thấp không hẳn là sai phạm, nhưng nếu xuất hiện thường xuyên và đi kèm với việc ít nhà thầu tham dự, hoặc các nhà thầu tham dự mang tính chất hình thức (tham gia nhưng trượt do lỗi sơ đẳng), thì đó là dấu hiệu của việc cạnh tranh không lành mạnh. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, các cơ quan thanh tra cần chú trọng rà soát các gói thầu có dấu hiệu này để đảm bảo ngân sách được sử dụng tối ưu".

Cũng theo dữ liệu phân tích, Công ty Lộc Thịnh đã từng đối đầu với 75 nhà thầu trong 46 gói thầu. Trong đó, các đối thủ thường xuyên "chạm trán" nhưng thất bại trước Lộc Thịnh bao gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Viễn thông Hưng Thịnh (thua 2/3 lần đối đầu), Công ty TNHH Tư vấn Tháp Trí (thua 2/3 lần đối đầu).

Sự lặp đi lặp lại của những "đối thủ quen thuộc" nhưng thường xuyên thua cuộc cũng là một dữ liệu tham khảo quan trọng về bối cảnh cạnh tranh tại thị trường xây lắp địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5] Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn: Góc nhìn chuyên gia từ Công ty Lộc Thịnh