Bạn đọc

Soi tỷ lệ trúng thầu 100% của Công ty Lộc Thịnh tại Bên mời thầu Việt Trẻ [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, Công ty Lộc Thịnh tham gia 8 gói thầu do Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ mời thầu và trúng cả 8. Mối "duyên nợ" đặc biệt với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối này nói lên điều gì về tính cạnh tranh?

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh việc trúng thầu dồn dập tại các Ban quản lý dự án và UBND phường thuộc TP HCM, hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (Công ty Lộc Thịnh) còn ghi nhận mối quan hệ đặc biệt với một số bên mời thầu tư nhân, trong đó nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ (Công ty Việt Trẻ).

Tham gia 8 gói, trúng cả 8

Thống kê chi tiết từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty Lộc Thịnh đã tham gia tổng cộng 08 gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ làm bên mời thầu. Kết quả, nhà thầu này trúng tuyệt đối 100% số gói thầu tham dự, không trượt bất kỳ gói nào. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị mời thầu này lên tới con số ấn tượng: 117.078.432.216 đồng, chiếm hơn 1/3 tổng giá trị trúng thầu lũy kế của doanh nghiệp.

Đi sâu vào phân tích các gói thầu lớn, có thể thấy sự "phối hợp" nhịp nhàng trong các gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng. Đơn cử, ngày 23/02/2024, Công ty Lộc Thịnh (trong vai trò Liên danh chính cùng Thành An) đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng Đoạn 1 (kể cả di dời điện) - Phần còn lại" do Công ty Việt Trẻ mời thầu. Giá trúng thầu được phê duyệt là 26.186.849.928 đồng.

Trước đó, ngày 09/11/2023, tại gói thầu "Gói thầu xây lắp (Hạng mục: đường giao thông, thoát nước mưa, điện chiếu sáng và đèn tín hiệu)", Công ty Lộc Thịnh cũng được Công ty Việt Trẻ công bố trúng thầu (liên danh với Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ) với giá 25.530.472.000 đồng.

Xa hơn nữa, ngày 23/12/2022, Công ty Lộc Thịnh trúng gói thầu "Xây dựng" trị giá 26.595.666.159 đồng cũng do đơn vị này mời thầu.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh thực chất

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một đơn vị tư vấn/mời thầu với tỷ lệ tuyệt đối thường đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh và khách quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Liệu E-HSMT có được xây dựng một cách công bằng, hay có sự "cài cắm" các tiêu chí kỹ thuật để tạo lợi thế cho nhà thầu quen?

Theo chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông, Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi thông thầu, dàn xếp hoặc hạn chế cạnh tranh.

"Mặc dù tỷ lệ trúng thầu cao có thể phản ánh năng lực của nhà thầu phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của bên mời thầu. Tuy nhiên, con số 100% là một tỷ lệ tuyệt đối hiếm gặp trong môi trường đấu thầu cạnh tranh sòng phẳng. Cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần thường xuyên rà soát quy trình tổ chức, đảm bảo E-HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm 'định hướng' nhà thầu, đảm bảo cơ hội công bằng cho các doanh nghiệp khác", chuyên gia Vũ Bảo Thông nhận định.

Ngoài Công ty Việt Trẻ, dữ liệu phân tích của chúng tôi cũng cho thấy Công ty Lộc Thịnh có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức (tham gia 8 gói, trúng 7 gói - tỷ lệ 87,5%) và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phước Tấn (tham gia 6 gói, trúng 4 gói). Những con số biết nói này đang vẽ nên bức tranh về mạng lưới đối tác "ruột" của nhà thầu Lộc Thịnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Dấu ấn của Lộc Thịnh tại các gói thầu phường xã TP HCM

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty Lộc Thịnh) là một doanh nghiệp có thâm niên trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam. Doanh nghiệp này có mã số thuế 3700859138, được thành lập ngày 10/12/2007. Theo dữ liệu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính), trụ sở của doanh nghiệp được đăng ký tại: 83/19, KP4, Phường Bình Dương, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Hồ Thúc Sơn, giữ chức vụ Giám đốc.

Tháng 11 "bội thu" tại các phường thuộc TP HCM

Công ty Sinh Duy Thịnh: Hồ sơ đấu thầu "bất bại" năm 2025 [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy Công ty Sinh Duy Thịnh tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Đáng nói, các gói thầu này đều nằm tại một địa chỉ quen thuộc, không có sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 mang một màu sắc rất riêng biệt và đáng chú ý. Thống kê chi tiết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (tháng 12/2025), nhà thầu này đã tham dự tổng cộng 6 gói thầu và kết quả là được công bố trúng thầu cả 6 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của Công ty Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 đạt mức tuyệt đối: 100%. Điều này đồng nghĩa với việc, trong suốt 12 tháng qua, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này chưa từng bị loại tại bất kỳ gói thầu nào họ tham gia. Không có ghi nhận nào về việc nhà thầu này trượt thầu hay bị đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm.

Công ty Sinh Duy Thịnh: “Hat-trick” trúng thầu trong một giờ tại Phường Dĩ An [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ ngày 07/11/2025, Công ty Sinh Duy Thịnh liên tiếp được UBND Phường Dĩ An phê duyệt trúng 3 gói thầu xây dựng. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đang sở hữu chuỗi trúng thầu ấn tượng và xuyên suốt tại địa phương này trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại các đơn vị hành chính cấp cơ sở luôn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, bởi đây là nơi trực tiếp triển khai các gói thầu phục vụ dân sinh. Thời gian gần đây, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận những diễn biến đáng chú ý liên quan đến Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng Sinh Duy Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty Sinh Duy Thịnh) tại địa bàn Phường Dĩ An, TP HCM.

Cụ thể, vào ngày 07/11/2025, hệ thống ghi nhận một "hiện tượng" khi nhà thầu này được công bố trúng thầu liên tiếp 3 gói thầu xây lắp do Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu.

