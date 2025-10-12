Tính cạnh tranh tại các gói thầu Công ty An Lạc tham gia: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hoạt động đấu thầu cung cấp thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập luôn là một thị trường sôi động. Trong đó, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tư vấn An Lạc (MSDN: 0311861273; địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc: Bà Trần Thị Thúy Lan) nổi lên như một đơn vị uy tín với hiệu suất trúng thầu cao, đặc biệt tại các trường học khu vực phía Nam.

Là một doanh nghiệp có quy mô không quá lớn, nhưng Công ty An Lạc lại sở hữu một lịch sử đấu thầu ấn tượng. Thành công của doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua số lượng mà còn ở sự tin tưởng của các chủ đầu tư. Mới đây nhất, trong cùng ngày 03/10/2025, Công ty An Lạc đã tiếp tục được công bố trúng hai gói thầu quan trọng.

Cụ thể, tại Trường Đại học Trà Vinh, Công ty An Lạc đã trúng "Gói thầu số 01 - Mua vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy Trường Kỹ thuật & Công nghệ năm học 2025 - 2026" với giá trúng thầu 1.025.749.960 đồng. Gói thầu này được tổ chức công khai theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Mô hình hệ thống lái trợ lực điện

Cũng trong ngày này, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 737/QĐ-CĐKTKT do Hiệu trưởng Khê Văn Mạnh ký, Công ty An Lạc được lựa chọn thực hiện gói thầu "Cung cấp vật tư lắp đặt cabin thực hành hệ thống điện nguồn" với giá trị 193.988.300 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Những chiến thắng liên tiếp này nối dài thêm bảng thành tích vốn đã rất ấn tượng của doanh nghiệp. Điều này cho thấy năng lực và uy tín của Công ty An Lạc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục. Vậy, đâu là yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công của một nhà thầu trên thị trường đầy cạnh tranh?

Mô hình hệ thống cân bằng điện tử ESC

Lợi thế từ nhà sản xuất trực tiếp

Để làm rõ hơn về "bí quyết" thành công của doanh nghiệp, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với đại diện Công ty An Lạc. Theo đó, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của công ty đến từ việc họ là đơn vị sản xuất và gia công trực tiếp, chủ động trong mọi khâu từ thiết kế đến hoàn thiện sản phẩm.

"Là doanh nghiệp sản xuất và gia công trực tiếp nên giá thành sản phẩm của Công ty An Lạc luôn tốt hơn giá các sản phẩm khác cùng phân khúc. Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất và gia công theo yêu cầu của từng đơn vị, luôn đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh" đại diện Công ty An Lạc tự tin chia sẻ.

Được biết, Công ty An Lạc chuyên sản xuất và gia công các mô hình, thiết bị dạy học trực tiếp theo tiêu chuẩn ISO. Điều này giúp công ty đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật và công nghệ khắt khe từ các trường cao đẳng, đại học. Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, từ việc nhập khẩu phụ tùng trực tiếp từ nước ngoài đến khâu thi công, lắp ráp hoàn thiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề. Chính mô hình "tự chủ" này giúp An Lạc tối ưu hóa chi phí, tạo ra mức giá cạnh tranh mà các đơn vị thương mại đơn thuần khó có thể so sánh.

Khi được hỏi về việc một số gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, đại diện công ty cho rằng đây là điều bình thường trong một thị trường mở. "Hiện nay việc đấu thầu công khai, minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tạo ra môi trường cạnh tranh không hạn chế cho các doanh nghiệp, do đó việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia không có gì quá bất thường, có thể do chủ đầu tư đưa ra giá gói thầu sát với giá thành sản xuất nên các doanh nghiệp thương mại sẽ không thể cạnh tranh về mặt giá cả" vị đại diện Công ty An Lạc lý giải.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nhấn mạnh các giá trị gia tăng khác như uy tín trong bảo hành, chuyển giao công nghệ, và hỗ trợ thiết kế bài học, chương trình đào tạo theo xu hướng quốc tế. Đây là những yếu tố quan trọng giúp công ty xây dựng niềm tin và trở thành đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia: Đấu thầu qua mạng đề cao tính công khai, minh bạch

Những lý giải từ phía Công ty An Lạc đã cung cấp một góc nhìn tích cực. Dưới lăng kính pháp luật và chuyên môn, việc một nhà thầu có năng lực thực sự và chủ động tham gia đấu thầu công khai là một tín hiệu đáng mừng cho thị trường.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, việc tham gia đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là một quy trình công khai và minh bạch, được pháp luật khuyến khích. "Khi một nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng, mọi thông tin từ thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu đến kết quả lựa chọn nhà thầu đều được công khai. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý rất rõ ràng để mọi doanh nghiệp đủ năng lực đều có cơ hội tiếp cận và cạnh tranh sòng phẳng. Việc một nhà thầu có sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và liên tiếp trúng thầu là minh chứng cho năng lực của chính họ và là một tín hiệu tích cực", Luật sư Hương nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng cho rằng lợi thế của nhà sản xuất trực tiếp là rất lớn và cần được ghi nhận. "Trong một cuộc thầu, yếu tố giá và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Một nhà thầu có thể tự sản xuất sẽ chủ động được cả hai yếu tố này. Việc họ thắng thầu cho thấy họ đã đưa ra một lời đề nghị tốt nhất cho chủ đầu tư. Quá trình đấu thầu công khai trên mạng là một 'bộ lọc' hiệu quả để tìm ra những nhà thầu thực sự có năng lực. Thị trường luôn hoan nghênh những doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, công nghệ để tạo ra sản phẩm tốt với giá hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước," ông Vũ phân tích.

Có thể thấy, câu chuyện thành công của Công ty An Lạc mang lại một góc nhìn lạc quan, cho thấy khi một doanh nghiệp tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa giá thành, họ hoàn toàn có thể khẳng định vị thế của mình trên một thị trường minh bạch và công bằng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.