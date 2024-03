Ngày 22/3 tại An Giang, Trung tâm Chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp (thuộc Vusta) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, Liên hiệp hội An Giang đã tổ chức hội thảo “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - năm 2024”.

Chủ tịch Hội đồng sáng lập – Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (thuộc Vusta) Quách Siêu Hải phát biểu tại hội thảo Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Quách Siêu Hải – Chủ tịch Hội đồng sáng lập – Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp cho biết: Để triển khai quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các mục tiêu hướng tới giảm phát thải khí nhà kính đã cam kết, theo quy định, các doanh nghiệp sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 và đến năm 2024, các đơn vị cơ sở sẽ phải kiểm kê khí nhà kính; tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2025.

Toàn cảnh hội thảo Hội thảo đã tập trung thảo luận, định hướng các giải pháp áp dụng: Kiểm kê khí nhà kính; Những yêu cầu báo cáo kiểm kê từ những nhà cung cấp, nhà đầu tư; Hậu kiểm kê và vai trò trong lộ trình chuyển đổi xanh; Khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng dữ liệu kiểm kê hướng tới hoạch định chiến lược giảm phát thải; Tổng hợp các giải pháp đột phá từ các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp... về sử dụng dữ liệu phát thải, những giải pháp xanh từ hệ sinh thái tác động đến việc xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, ứng dụng nhiên liệu sạch LNG trong sản xuất công nghiệp; Phổ biến kiến thức, tầm quan trọng của việc thực hiện các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường 2020, đặc biệt là các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm kê khí nhà kính theo yêu cầu của Nghị định: 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô-dôn; Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon, nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho nội tại doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội…

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm Theo Ban tổ chức, bên cạnh việc hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp còn hướng dẫn các doanh nghiêp, cơ sở thực hiện việc lên kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bằng các áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến. Trong thời gian qua, để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Trung tâm cũng đã nhận chuyển giao và nghiên cứu rất nhiều các giải pháp khoa học công nghệ từ các Quốc gia phát triển và các tổ chức quốc tế,quá trình ứng dụng tại Việt Nam cũng đãchứng minh sự hiệu quả và nhận được nhiều sự đánh giá cao từ các chuyên gia, người tiêu dùng. Trung tâm cũng đã hỗ trợ các cơ sở áp dụng các biện pháp giảm nhẹ phù hợp với loại hình sản xuất và năng lực của mình, trong đó có cả hỗ trợ về vốn đầu tư, máy móc thiết bị và đào tạo chuyên gia để giải pháp được ứng dụng hiệu quả tại doanh nghiệp…