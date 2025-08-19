Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Ngày 19/8, thông tin từ UBND xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam du khách mất tích nhiều ngày trong vườn. Trước đó, du khách đi lạc được xác định là anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, trú tại Hải Phòng). Trong quá trình tham quan vườn, anh Mạnh bị mất liên lạc và được xác định bị mất tích.

Vườn quốc gia Cúc Phương nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, trước đó, chiều 13/8, anh Mạnh đến khu vực Bống, là điểm tham quan xa cổng vườn nhất với khoảng cách 20km và đi tham quan một mình. Tại đây, anh Mạnh thuê phòng và nghỉ qua đêm. Đến sáng 14/8, anh Mạnh tự đi tham quan một mình theo tuyến cây chò chỉ, là tuyến tham quan chính tại khu vực này. Trên tuyến tham quan, anh Mạnh có để lại balo tại khu vực cửa động Sơn Cung. Chiều cùng ngày, du khách phát hiện ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh nên trình báo kiểm lâm.

Sau gần 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của anh Mạnh. Khu vực nạn nhân tử vong không có sóng điện thoại, quá trình thực hiện cứu nạn, cứu hộ lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Nhiều khu vực cũng không có sóng để thông tin. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân anh Nguyễn Quốc Mạnh tử vong trong rừng.

