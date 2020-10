iPhone 12 sắp ra mắt: Thị trường iPhone đời cũ xáo động thế nào?

Theo chia sẻ của nhiều người chuyên bán điện thoại, mỗi khi hãng Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới là giá của loạt điện thoại đời cũ lại "lao dốc" theo. Năm nay, iPhone 12 series sẽ được tổ chức vào ngày 13/10 sắp tới (0 giờ ngày 14 theo giờ Việt Nam).

Do đó, những chiếc điện iPhone 7, 8 hay iPhone XS, XS Max và XR hay iPhone 11 đều đồng loạt được giảm giá tới vài triệu đồng so với giá cũ.

iPhone đời cũ liên tục giảm giá. Ảnh chụp màn hình

Chẳng hạn như iPhone 8 Plus chính hãng bản 128 GB được một số hệ thống chào bán với giá 13 triệu đồng, giảm 400.000 đồng so với tháng trước. Nhiều cửa hàng cho biết, iPhone 8 Plus bản 64 GB đã hết hàng.

Hay như tại một số hệ thống lớn, iPhone 11 Pro Max 64 GB hạ từ 34 triệu xuống 28 triệu đồng. Bản iPhone 11 Pro từ 31 triệu xuống 25 triệu đồng. Tại các hệ thống nhỏ, giá iPhone 11 Pro và 11 Pro Max bản chính hãng giảm sâu hơn. Bản 64 GB còn lần lượt 24,4 và 26,5 triệu đồng.

Đầu tháng 6, hệ thống Hoàng Hà Mobile bán iPhone 11 chính hãng bản 64 GB với giá 18,4 triệu đồng. Trong vòng 2 tháng sau, giá của máy giảm xuống còn 17,6 triệu đồng. Hiện tại, mẫu iPhone này chỉ còn 17 triệu đồng.

Vừa ra mắt tháng 4 và mới lên kệ ở Việt Nam trong tháng 6, iPhone SE 2020 cũng liên tục giảm giá. Khi mới về Việt Nam, iPhone SE 2020 chính hãng được bán với giá 12 triệu đồng. Hiện tại, sản phẩm này có giá từ 10,6 triệu đồng cho phiên bản 64 GB.

Không chỉ iPhone chính hãng, nhiều cửa hàng kinh doanh điện thoại xách tay tại Hà Nội cũng đồng loạt giảm giá các mẫu iPhone đời cũ. Theo đó, bộ đôi iPhone 11 Pro và 11 Pro Max phiên bản 64 GB đang được chào bán với mức giá lần lượt khoảng 17,7 triệu đồng và 20,8 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với trước.

iPhone XS, XS Max cũng được giảm giá 1 triệu đồng. Mức giá hiện tại của bộ đôi này đang được các cửa hàng chào bán lần lượt khoảng 11,5 triệu đồng và 13,5 triệu đồng cho phiên bản 64 GB.

Các mẫu máy như iPhone XR và iPhone 11 cũng được điều chỉnh nhẹ 500.000 đồng, xuống mức giá khoảng 9,8 triệu đồng và 14,3 triệu đồng.