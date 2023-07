Giá xăng hôm nay 8/7: Giá dầu thế giới tiếp đà đi lên

Bảng giá xăng dầu hôm nay 8/7 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 3/7 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm.

Theo đó, giá xăng RON 95 xuống mức 21.420 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 về mức 20.470 đồng/lít. Giá dầu diesel là 18.160 đồng/lít. Giá dầu hỏa ở mức 17.920 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 3/7 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước Xăng RON 95-III 21.420 -590 Xăng E5 RON 92-II 20.470 -400 Dầu diesel 18.160 -10 Dầu hỏa 17.920 -30





Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (8/7) vẫn tiếp nối đà tăng từ đầu tuần.

Hôm 7/7, giá xăng dầu tiếp tục đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 11h08' ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 76,79 USD/thùng, tăng 0,27 USD, tương đương 0,35% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 72,06 USD/thùng, tăng 0,26 USD, tương đương 0,36% so với phiên liền trước.

Đến 19h43' ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 76,88 USD/thùng, tăng 0,36 USD, tương đương 0,47% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 72,17 USD/thùng, tăng 0,37 USD, tương đương 0,52% so với phiên liền trước.

Theo giới phân tích, giá dầu tiếp đà tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ của Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - tăng lên.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, dự trữ dầu thô của nước này giảm nhiều hơn so với dự kiến do nhu cầu lọc dầu mạnh, còn dự trữ xăng giảm sâu do nhu cầu lái xe gia tăng vào tuần trước.

Nhiều chuyên gia dự đoán, triển vọng nhu cầu dầu thô ở Mỹ có dấu hiệu khả quan hơn khi mùa du lịch hè ở nước này sắp đến.

Nhu cầu dầu tăng lên dẫn đến dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, lấn át những lo ngại về triển vọng lãi suất của nước này có xu hướng tăng lên.

Bên cạnh đó, trong tuần này, các nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Saudi Arabia và Nga đã thông báo kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện trong tháng 8.

Theo tính toán, tổng sản lượng dầu cắt giảm của các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) trong tháng 8 sẽ lên tới hơn 5 triệu thùng/ngày, tương đương 5% sản lượng dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu đã bị hạn chế phần nào bởi những yếu tố bất lợi về kinh tế vĩ mô trên toàn cầu và xu hướng nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Giá xăng dầu trong nước ngày 7/7

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 7/7, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 7h00 ngày 7/7/2023 như sau:

Xăng/dầu Thay đổi Giá không cao hơn Xăng RON95-III - 587 đồng/lít 21.428 đồng/lít Xăng E5RON92 - 408 đồng/lít 20.470 đồng/lít Dầu diesel 0.05S - 5 đồng/lít 18.169 đồng/lít Dầu hỏa - 30 đồng/lít 17.926 đồng/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 36 đồng/kg 14.623 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 3/7/2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 19 đợt điều chỉnh, trong đó có 9 đợt tăng, 7 đợt giảm và 3 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h22 ngày 7/7/2023 như sau

Tên loại Kỳ hạn Sàn giao dịch Giá %thay đổi Đơn vị tính Dầu thô Giao tháng 11/2023 Tokyo 65.520 - JPY/thùng Giá dầu Brent Giao tháng 9/2023 ICE 76,50 - USD/thùng Dầu Thô WTI Giao tháng 8/2023 Nymex 71,81 0,01 USD/thùng

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,01% lên 71,81 USD/thùng vào lúc 7h22 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 9 ổn định ở 76,50 USD/thùng.

Giá dầu thô gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (6/7), vì thị trường đánh giá tình trạng nguồn cung thắt chặt hơn tại Mỹ với khả năng lãi suất ở nước này tiếp tục tăng cao ảnh hưởng tới nhu cầu.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 13 US cent xuống 76,52 USD/thùng, sau khi tăng 0,5% vào phiên trước đó.

Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1 US cent lên 71,8 USD/thùng, sau khi tăng 2,9% sau kỳ nghỉ lễ để theo kịp đợt tăng của dầu Brent vào đầu tuần.

Thị trường đã kỳ vọng lãi suất ở Mỹ và châu Âu sẽ tăng hơn nữa để chế ngự lạm phát. Những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng sau các cuộc khảo sát gần đây cho thấy hoạt động dịch vụ và nhà máy chậm lại ở Trung Quốc và châu Âu.

Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố hôm 5/7 cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đã đồng ý giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6 để kéo dài thời gian và đánh giá nhu cầu đối với những đợt tăng khác, mặc dù hầu hết những người tham dự đều cho rằng cuối cùng họ sẽ cần phải thắt chặt hơn nữa.

Hợp đồng lãi suất kỳ hạn của Mỹ, hôm 6/7, đã làm tăng xác suất về một đợt tăng lãi suất khác của Mỹ sau khi dữ liệu bảng lương khu vực tư nhân tăng mạnh vào tháng trước.

“Chúng tôi biết muốn thấy thị trường lao động hạ nhiệt. Thị trường lo ngại rằng Fed sẽ phải nâng lãi suất khi nền kinh tế phục hồi”, ông Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures, cho biết.

Thị trường dầu được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy các kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước.

Dự trữ dầu thô đã giảm 1,5 triệu thùng trong tuần trước xuống 452,2 triệu thùng, so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters là giảm 1 triệu thùng. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng giảm.